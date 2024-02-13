В Тюмени начали продавать первые тюльпаны по 150 рублей за штуку. Скрин

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В прошлом году максимальная стоимость тюльпанов по городу составляла 99 рублей за штуку Фото:

В тюменских магазинах начали продавать тюльпаны, и максимальная стоимость цветка по городу — 150 рублей за штуку. Стоимость указана на сайте одного из цветочных салонов.

«Тюльпаны поштучно. Стоимость: 150 рублей», — указано на сайте одного из цветочных салонов Тюмени.

Минимальная стоимость, за которую можно купить тюльпаны в Тюмени — 59 рублей за штуку. Цветы продаются букетом по 15 штук в сетевом супермаркете. Стоимость композиции — 899 рублей.

В прошлом году минимальная стоимость одного тюльпана в Тюмени составляла 40 рублей за штуку. Максимальная цена продажи — 99 рублей за цветок.

По такой цене продают одни из самых дорогих тюльпанов в городе
По такой цене продают одни из самых дорогих тюльпанов в городе

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В тюменских магазинах начали продавать тюльпаны, и максимальная стоимость цветка по городу — 150 рублей за штуку. Стоимость указана на сайте одного из цветочных салонов. «Тюльпаны поштучно. Стоимость: 150 рублей», — указано на сайте одного из цветочных салонов Тюмени. Минимальная стоимость, за которую можно купить тюльпаны в Тюмени — 59 рублей за штуку. Цветы продаются букетом по 15 штук в сетевом супермаркете. Стоимость композиции — 899 рублей. В прошлом году минимальная стоимость одного тюльпана в Тюмени составляла 40 рублей за штуку. Максимальная цена продажи — 99 рублей за цветок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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