В прошлом году максимальная стоимость тюльпанов по городу составляла 99 рублей за штуку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменских магазинах начали продавать тюльпаны, и максимальная стоимость цветка по городу — 150 рублей за штуку. Стоимость указана на сайте одного из цветочных салонов.

«Тюльпаны поштучно. Стоимость: 150 рублей», — указано на сайте одного из цветочных салонов Тюмени.

Минимальная стоимость, за которую можно купить тюльпаны в Тюмени — 59 рублей за штуку. Цветы продаются букетом по 15 штук в сетевом супермаркете. Стоимость композиции — 899 рублей.

В прошлом году минимальная стоимость одного тюльпана в Тюмени составляла 40 рублей за штуку. Максимальная цена продажи — 99 рублей за цветок.