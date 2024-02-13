В прошлом году максимальная стоимость тюльпанов по городу составляла 99 рублей за штуку
В тюменских магазинах начали продавать тюльпаны, и максимальная стоимость цветка по городу — 150 рублей за штуку. Стоимость указана на сайте одного из цветочных салонов.
«Тюльпаны поштучно. Стоимость: 150 рублей», — указано на сайте одного из цветочных салонов Тюмени.
Минимальная стоимость, за которую можно купить тюльпаны в Тюмени — 59 рублей за штуку. Цветы продаются букетом по 15 штук в сетевом супермаркете. Стоимость композиции — 899 рублей.
В прошлом году минимальная стоимость одного тюльпана в Тюмени составляла 40 рублей за штуку. Максимальная цена продажи — 99 рублей за цветок.
По такой цене продают одни из самых дорогих тюльпанов в городе
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