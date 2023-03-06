Тюменцам рассказали, где купить дешевые тюльпаны к 8 Марта

Самые дешевые в Тюмени тюльпаны в «Ленте» и в «Пятерочке»

Самыми бюджетными оказались тюльпаны из «Ленты» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разница стоимости тюльпанов к 8 Марта в тюменских магазинах составляет почти 150%. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее купить цветы к Международному женскому дню.

Самая низкая стоимость одного тюльпана в супермаркете «Лента». Там продают букет из 5 цветков за 199 рублей. Стоимость одной штуки составляет 40 рублей.

За аналогичное количество цветков в букете в «Пятерочке» покупатели смогут отдать 219 рублей. Цена за штуку здесь составляет 43 рубля.

Чуть дороже обойдется букет из 7 цветков в службе доставки «Самокат» — 315 рублей. Цена за один цветок — 45 рублей.

В сети цветочных салонов «Цветкоff» корреспонденту URA.RU рассказали, что стоимость одного тюльпана у них составляет 59 рублей. Там уточнили, что цена не зависит от сорта и страны происхождения. В «Цветочном базаре» цена за один праздничный цветок — 65 рублей.

Самыми дорогими цветами из нашей подборки считаются тюльпаны в салоне «Ананас» — 80 рублей за штуку. Там отметили, что при покупке от 10 цветков стоимость одного тюльпана будет составлять 72 рубля. Салон «Цветоград» предлагает тюменцам приобрести тюльпаны за 99 рублей штука.

Ранее агентство делало подборку самых дорогих цветов в Тюмени. Цена на них начинается от двух тысяч рублей.