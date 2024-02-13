Тюмень сковали девятибалльные пробки

13 февраля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Пробки сковали больше десятка улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени вечером 13 февраля наблюдаются пробки в девять баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS. «Тюмень. Пробки девять баллов», — сообщается на сайте «Дубльгис». Заторы отмечены на Салаирском тракте, 50 лет Октября, Челюскинцев, Ленина, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте, Холодильной, Николая Чаплина, Запольной. Также «стоят» улицы Закалужская, Федюнинского, Старотобольский тракт и Объездная по дороге к развязке на аэропорт.

В Тюмени вечером 13 февраля наблюдаются пробки в девять баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS. «Тюмень. Пробки девять баллов», — сообщается на сайте «Дубльгис». Заторы отмечены на Салаирском тракте, 50 лет Октября, Челюскинцев, Ленина, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте, Холодильной, Николая Чаплина, Запольной. Также «стоят» улицы Закалужская, Федюнинского, Старотобольский тракт и Объездная по дороге к развязке на аэропорт.