Тюмень сковали девятибалльные пробки

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Светофоры. Дорожное движение. Курган, пешеход, машины, пробки
Пробки сковали больше десятка улиц Фото:

В Тюмени вечером 13 февраля наблюдаются пробки в девять баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS.

«Тюмень. Пробки девять баллов», — сообщается на сайте «Дубльгис».

Заторы отмечены на Салаирском тракте, 50 лет Октября, Челюскинцев, Ленина, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте, Холодильной, Николая Чаплина, Запольной. Также «стоят» улицы Закалужская, Федюнинского, Старотобольский тракт и Объездная по дороге к развязке на аэропорт.

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В Тюмени вечером 13 февраля наблюдаются пробки в девять баллов. Это следует из данных сервиса 2GIS. «Тюмень. Пробки девять баллов», — сообщается на сайте «Дубльгис». Заторы отмечены на Салаирском тракте, 50 лет Октября, Челюскинцев, Ленина, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, Мельникайте, Холодильной, Николая Чаплина, Запольной. Также «стоят» улицы Закалужская, Федюнинского, Старотобольский тракт и Объездная по дороге к развязке на аэропорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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