Мосбиржа назвали причину приостановки торгов на бирже

Мосбиржа: причиной приостановки торгов на бирже стала ошибка сервера
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Мосбиржа восстановит торги в 15:45 по мск Фото:

Московская биржа внепланово приостановила торги на фондовом рынке из-за ошибки сервера. Такое сообщение опубликовано на сайте Мосбиржи.

«Тринадцатого февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск», — говорится в сообщении. Возобновление торгов намечено на 15:45 по московскому времени.

Днем 13 февраля, Мосбиржа внезапно приостановила торги. Обычно продолжительность торговой сессии на фондовом рынке — с 9:50 до 23:50, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — с 06:50 до 19:00 мск, на срочном рынке — с 09:00 до 23:50 мск.

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Московская биржа внепланово приостановила торги на фондовом рынке из-за ошибки сервера. Такое сообщение опубликовано на сайте Мосбиржи. «Тринадцатого февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск», — говорится в сообщении. Возобновление торгов намечено на 15:45 по московскому времени. Днем 13 февраля, Мосбиржа внезапно приостановила торги. Обычно продолжительность торговой сессии на фондовом рынке — с 9:50 до 23:50, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — с 06:50 до 19:00 мск, на срочном рынке — с 09:00 до 23:50 мск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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