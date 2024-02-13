Мосбиржа назвали причину приостановки торгов на бирже

Мосбиржа: причиной приостановки торгов на бирже стала ошибка сервера

13 февраля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Мосбиржа восстановит торги в 15:45 по мск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московская биржа внепланово приостановила торги на фондовом рынке из-за ошибки сервера. Такое сообщение опубликовано на сайте Мосбиржи. «Тринадцатого февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск», — говорится в сообщении. Возобновление торгов намечено на 15:45 по московскому времени. Днем 13 февраля, Мосбиржа внезапно приостановила торги. Обычно продолжительность торговой сессии на фондовом рынке — с 9:50 до 23:50, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — с 06:50 до 19:00 мск, на срочном рынке — с 09:00 до 23:50 мск.

Московская биржа внепланово приостановила торги на фондовом рынке из-за ошибки сервера. Такое сообщение опубликовано на сайте Мосбиржи. «Тринадцатого февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск», — говорится в сообщении. Возобновление торгов намечено на 15:45 по московскому времени. Днем 13 февраля, Мосбиржа внезапно приостановила торги. Обычно продолжительность торговой сессии на фондовом рынке — с 9:50 до 23:50, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — с 06:50 до 19:00 мск, на срочном рынке — с 09:00 до 23:50 мск.