Губернатор Куйвашев второй раз за год сменил пресс-секретаря

13 февраля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Дина Веретельникова четыре года работала в ТАСС Фото: Илья Московец © URA.RU Новым пресс-секретарем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева стала экс-журналистка ТАСС, последние месяцы работавшая в департаменте информполитики региона, Дина Веретельникова. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Предыдущий официальный представитель главы региона — Юлия Черных — уходит в декретный отпуск», — поделился собеседник. При этом сама Черных сказала корреспонденту, что находится на рабочем месте. Она приступила к исполнению обязанностей в 2023 году, сменив Анну Шкерину, которая тоже ушла в декрет. Должность пресс-секретаря главы региона Шкерина занимала с января 2021 года. Дина Веретельникова до того, как пришла в департамент информполитики региона, под конец прошлого года, работала четыре года в ТАСС. «Почему я ухожу? Просто настало время расти, подниматься по карьерой лестнице, увеличивать свой доход, да и вообще пробовать что-то новое. Мне больно и страшно, но я уверена на 100%, что впереди будет большее. Я ухожу не просто так, мне поступило очень хорошее предложение, на которое я дала положительный ответ», — писала тогда она у себя в соцсетях. URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики региона, там заявили, что кадровых перестановок в пресс-службе губернатора не было. «Дина Веретельникова работает в департаменте информационной политики и освещает деятельность министерства общественной безопасности и департамента по обеспечению деятельности мировых судей, а также темы противодействия коррупции, экстремизму, идеологии терроризма. Данные о сотрудниках ДИПа указаны на информационном портале Свердловской области», — прокомментировали URA.RU в департаменте информполитики. Дина Веретельникова воздержалась от общения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым пресс-секретарем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева стала экс-журналистка ТАСС, последние месяцы работавшая в департаменте информполитики региона, Дина Веретельникова. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Предыдущий официальный представитель главы региона — Юлия Черных — уходит в декретный отпуск», — поделился собеседник. При этом сама Черных сказала корреспонденту, что находится на рабочем месте. Она приступила к исполнению обязанностей в 2023 году, сменив Анну Шкерину, которая тоже ушла в декрет. Должность пресс-секретаря главы региона Шкерина занимала с января 2021 года. Дина Веретельникова до того, как пришла в департамент информполитики региона, под конец прошлого года, работала четыре года в ТАСС. «Почему я ухожу? Просто настало время расти, подниматься по карьерой лестнице, увеличивать свой доход, да и вообще пробовать что-то новое. Мне больно и страшно, но я уверена на 100%, что впереди будет большее. Я ухожу не просто так, мне поступило очень хорошее предложение, на которое я дала положительный ответ», — писала тогда она у себя в соцсетях. URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики региона, там заявили, что кадровых перестановок в пресс-службе губернатора не было. «Дина Веретельникова работает в департаменте информационной политики и освещает деятельность министерства общественной безопасности и департамента по обеспечению деятельности мировых судей, а также темы противодействия коррупции, экстремизму, идеологии терроризма. Данные о сотрудниках ДИПа указаны на информационном портале Свердловской области», — прокомментировали URA.RU в департаменте информполитики. Дина Веретельникова воздержалась от общения.