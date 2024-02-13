Глава курганского депобра Кочеров поедет на мероприятие с министром Кравцовым

Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров примет участие в деловой программе дня «Образование» на ВДНХ 18 февраля. В мероприятии заявлено участие министра просвещения России Сергея Кравцова, сообщает пресс-служба регионального департамента образования.
«Делегация от Курганской области во главе с директором департамента образования и науки Андреем Кочеровым примет участие в деловой программе тематического дня „Образование“ на ВДНХ. Торжественное открытие деловой программы тематического дня „Образование“ пройдет 18 февраля в 11:00 в павильоне № 75», — указано в сообщении депобра.
На выставочной площадке Курганской области будут представлены разработки региона в сфере образования и науки. В деловой программе дня примет участие министр просвещения России Сергей Кравцов и представители ведомства. Ранее на выставке-форуме прошел день здоровья, где были представлены лучшие медицинские учреждения Курганской области, день сельского хозяйства.
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