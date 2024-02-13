Глава курганского депобра Кочеров поедет на мероприятие с министром Кравцовым

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Комитет по социальной политике. Курган, кочеров андрей
Андрей Кочеров возглавит курганскую делегацию педагогов на мероприятии в Москве Фото:

Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров примет участие в деловой программе дня «Образование» на ВДНХ 18 февраля. В мероприятии заявлено участие министра просвещения России Сергея Кравцова, сообщает пресс-служба регионального департамента образования.

«Делегация от Курганской области во главе с директором департамента образования и науки Андреем Кочеровым примет участие в деловой программе тематического дня „Образование“ на ВДНХ. Торжественное открытие деловой программы тематического дня „Образование“ пройдет 18 февраля в 11:00 в павильоне № 75», — указано в сообщении депобра.

На выставочной площадке Курганской области будут представлены разработки региона в сфере образования и науки. В деловой программе дня примет участие министр просвещения России Сергей Кравцов и представители ведомства. Ранее на выставке-форуме прошел день здоровья, где были представлены лучшие медицинские учреждения Курганской области, день сельского хозяйства.

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Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров примет участие в деловой программе дня «Образование» на ВДНХ 18 февраля. В мероприятии заявлено участие министра просвещения России Сергея Кравцова, сообщает пресс-служба регионального департамента образования. «Делегация от Курганской области во главе с директором департамента образования и науки Андреем Кочеровым примет участие в деловой программе тематического дня „Образование“ на ВДНХ. Торжественное открытие деловой программы тематического дня „Образование“ пройдет 18 февраля в 11:00 в павильоне № 75», — указано в сообщении депобра. На выставочной площадке Курганской области будут представлены разработки региона в сфере образования и науки. В деловой программе дня примет участие министр просвещения России Сергей Кравцов и представители ведомства. Ранее на выставке-форуме прошел день здоровья, где были представлены лучшие медицинские учреждения Курганской области, день сельского хозяйства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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