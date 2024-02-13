В Кургане стартовала реконструкция индустриального парка «Русич»

13 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Дали старт началу реконструкции губернатор региона Вадим Шумков (слева) и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров (справа) Фото: пресс-служба компании «Интертехэлектро» В Кургане на территории бывшего завода колесных тягачей губернатор региона Вадим Шумков и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров дали старт реконструкции основного корпуса индустриального парка «Русич». Планируется, что уже к 2025 году здесь появятся первые резиденты и откроются новые рабочие места. «Приоритетом областных властей является создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, а индустриальные парки — это инструменты для того, чтобы создать эти места и развивать промышленность. Сегодня в Курганской области уже работают полноценных пять индустриальных парков и строится еще три. Строительству третьего как раз дали старт», — сказал Вадим Шумков. Губернатор также добавил, что развитие индустриальных парков необходимо региону, это позволяет предлагать людям другое качество рабочих мест и совершенно другой уровень жизни. По предварительным подсчетам, ожидается, что ежегодно в виде налогов «Русич» будет перечислять около 400 млн рублей. Внешний вид будущего центрального корпуса индустриального парка «Русич» Фото: пресс-служба компании «Интертехэлектро» «Мы открыли сегодня вторую промышленную площадку — парк „Русич“. Это новые возможности для нас и для региона — еще 25 тысяч квадратных метров производств и триста человек работающих. Накануне подписали предварительное соглашение с компанией СИБУР. Если сюда придет технология выпуска гранулы „флекс“, будет очень здорово», — заявил Алексей Бобров. По его словам, парк — это не только его работники. На каждого занятого на производстве приходится еще как минимум двое из сопутствующих отраслей — логистики, общепита, безопасности, проектирования, строительства, что дает эффект на всю экономику региона. «Непосредственно от деятельности двух парков, мы посчитали, налоговые отчисления в бюджет области составят порядка двух, двух с половиной миллиардов рублей», — добавил Алексей Бобров. Общий объем вложений в реконструкцию и развитие появившегося в Кургане в конце прошлого года индустриального парка составит свыше одного миллиарда рублей. Из них 510 миллионов рублей будут выделены из федерального и регионального бюджетов, остальные средства предоставит инвестор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане на территории бывшего завода колесных тягачей губернатор региона Вадим Шумков и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров дали старт реконструкции основного корпуса индустриального парка «Русич». Планируется, что уже к 2025 году здесь появятся первые резиденты и откроются новые рабочие места. «Приоритетом областных властей является создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, а индустриальные парки — это инструменты для того, чтобы создать эти места и развивать промышленность. Сегодня в Курганской области уже работают полноценных пять индустриальных парков и строится еще три. Строительству третьего как раз дали старт», — сказал Вадим Шумков. Губернатор также добавил, что развитие индустриальных парков необходимо региону, это позволяет предлагать людям другое качество рабочих мест и совершенно другой уровень жизни. По предварительным подсчетам, ожидается, что ежегодно в виде налогов «Русич» будет перечислять около 400 млн рублей. «Мы открыли сегодня вторую промышленную площадку — парк „Русич“. Это новые возможности для нас и для региона — еще 25 тысяч квадратных метров производств и триста человек работающих. Накануне подписали предварительное соглашение с компанией СИБУР. Если сюда придет технология выпуска гранулы „флекс“, будет очень здорово», — заявил Алексей Бобров. По его словам, парк — это не только его работники. На каждого занятого на производстве приходится еще как минимум двое из сопутствующих отраслей — логистики, общепита, безопасности, проектирования, строительства, что дает эффект на всю экономику региона. «Непосредственно от деятельности двух парков, мы посчитали, налоговые отчисления в бюджет области составят порядка двух, двух с половиной миллиардов рублей», — добавил Алексей Бобров. Общий объем вложений в реконструкцию и развитие появившегося в Кургане в конце прошлого года индустриального парка составит свыше одного миллиарда рублей. Из них 510 миллионов рублей будут выделены из федерального и регионального бюджетов, остальные средства предоставит инвестор.