В Кургане стартовала реконструкция индустриального парка «Русич»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дали старт началу реконструкции губернатор региона Вадим Шумков (слева) и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров (справа)
Дали старт началу реконструкции губернатор региона Вадим Шумков (слева) и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров (справа) Фото:

В Кургане на территории бывшего завода колесных тягачей губернатор региона Вадим Шумков и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров дали старт реконструкции основного корпуса индустриального парка «Русич». Планируется, что уже к 2025 году здесь появятся первые резиденты и откроются новые рабочие места.

«Приоритетом областных властей является создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, а индустриальные парки — это инструменты для того, чтобы создать эти места и развивать промышленность. Сегодня в Курганской области уже работают полноценных пять индустриальных парков и строится еще три. Строительству третьего как раз дали старт», — сказал Вадим Шумков.

Губернатор также добавил, что развитие индустриальных парков необходимо региону, это позволяет предлагать людям другое качество рабочих мест и совершенно другой уровень жизни. По предварительным подсчетам, ожидается, что ежегодно в виде налогов «Русич» будет перечислять около 400 млн рублей.

Внешний вид будущего центрального корпуса индустриального парка «Русич»
Внешний вид будущего центрального корпуса индустриального парка «Русич»
Фото:

«Мы открыли сегодня вторую промышленную площадку — парк „Русич“. Это новые возможности для нас и для региона — еще 25 тысяч квадратных метров производств и триста человек работающих. Накануне подписали предварительное соглашение с компанией СИБУР. Если сюда придет технология выпуска гранулы „флекс“, будет очень здорово», — заявил Алексей Бобров.

По его словам, парк — это не только его работники. На каждого занятого на производстве приходится еще как минимум двое из сопутствующих отраслей — логистики, общепита, безопасности, проектирования, строительства, что дает эффект на всю экономику региона. «Непосредственно от деятельности двух парков, мы посчитали, налоговые отчисления в бюджет области составят порядка двух, двух с половиной миллиардов рублей», — добавил Алексей Бобров.

Общий объем вложений в реконструкцию и развитие появившегося в Кургане в конце прошлого года индустриального парка составит свыше одного миллиарда рублей. Из них 510 миллионов рублей будут выделены из федерального и регионального бюджетов, остальные средства предоставит инвестор.

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В Кургане на территории бывшего завода колесных тягачей губернатор региона Вадим Шумков и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров дали старт реконструкции основного корпуса индустриального парка «Русич». Планируется, что уже к 2025 году здесь появятся первые резиденты и откроются новые рабочие места. «Приоритетом областных властей является создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, а индустриальные парки — это инструменты для того, чтобы создать эти места и развивать промышленность. Сегодня в Курганской области уже работают полноценных пять индустриальных парков и строится еще три. Строительству третьего как раз дали старт», — сказал Вадим Шумков. Губернатор также добавил, что развитие индустриальных парков необходимо региону, это позволяет предлагать людям другое качество рабочих мест и совершенно другой уровень жизни. По предварительным подсчетам, ожидается, что ежегодно в виде налогов «Русич» будет перечислять около 400 млн рублей. «Мы открыли сегодня вторую промышленную площадку — парк „Русич“. Это новые возможности для нас и для региона — еще 25 тысяч квадратных метров производств и триста человек работающих. Накануне подписали предварительное соглашение с компанией СИБУР. Если сюда придет технология выпуска гранулы „флекс“, будет очень здорово», — заявил Алексей Бобров. По его словам, парк — это не только его работники. На каждого занятого на производстве приходится еще как минимум двое из сопутствующих отраслей — логистики, общепита, безопасности, проектирования, строительства, что дает эффект на всю экономику региона. «Непосредственно от деятельности двух парков, мы посчитали, налоговые отчисления в бюджет области составят порядка двух, двух с половиной миллиардов рублей», — добавил Алексей Бобров. Общий объем вложений в реконструкцию и развитие появившегося в Кургане в конце прошлого года индустриального парка составит свыше одного миллиарда рублей. Из них 510 миллионов рублей будут выделены из федерального и регионального бюджетов, остальные средства предоставит инвестор.
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