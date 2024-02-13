Тюменцев призвали не выезжать на трассы

В Тюменской области ГИБДД призывает водителей не выезжать на трассы из-за метели

Метель добралась и до федеральных трасс, на которых сейчас опасно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцам рекомендуют воздержаться от поездок по региональным и федеральным трассам вечером 13 февраля и ближайшей ночью, так как из-за снега и ветра видимость на дорогах снижена. Об этом сообщает telegram-канал областного ГИБДД.

«Призываем ограничить поездки по федеральным и региональным дорогам в вечернее и ночное время. На дороге Шадринск — Ялуторовск в Ялуторовском районе видимость менее 100 метров. Снегопад дошел и до федеральной автодороги '„Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Ишиму. На трассе метель, идет снег, плохая видимость, сильный боковой ветер», — сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

На опасных участках дежурят отряды ДПС. Водителям рекомендуют останавливаться в кемпингах до улучшения погодных условий.