Тюменцев призвали не выезжать на трассы

Тюменцам рекомендуют воздержаться от поездок по региональным и федеральным трассам вечером 13 февраля и ближайшей ночью, так как из-за снега и ветра видимость на дорогах снижена. Об этом сообщает telegram-канал областного ГИБДД.
«Призываем ограничить поездки по федеральным и региональным дорогам в вечернее и ночное время. На дороге Шадринск — Ялуторовск в Ялуторовском районе видимость менее 100 метров. Снегопад дошел и до федеральной автодороги '„Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Ишиму. На трассе метель, идет снег, плохая видимость, сильный боковой ветер», — сообщили в УГИБДД по Тюменской области.
На опасных участках дежурят отряды ДПС. Водителям рекомендуют останавливаться в кемпингах до улучшения погодных условий.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.