Многодетная семья из ХМАО обратилась за помощью к Владимиру Путину Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава многодетной семьи из Нефтеюганска Дмитрий Федотов пожаловался президенту России Владимиру Путину на городскую администрацию из-за проложенного трубопровода на его земельном участке. Мужчина приобрел его на аукционе, который проводила мэрия и в документах отсутствовала информация о наличии каких-либо инженерных коммуникаций.

«Во время выполнения инженерных работ [на участке] были обнаружены различные трубопроводы. Я столкнулся с проблемой, которая, как считаю, возникла по вине администрации города, а также Росреестра. Они всячески препятствуют моим законным интересам, чинят мне барьеры при каждом удобном случае. Систематически нарушают мои права при регистрации своих трубопроводов на моем земельном участке», — рассказал Дмитрий в видеообращении к президенту РФ.

Мужчина сказал, что обращался со своей проблемой к заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву, когда он посещал Ханты-Мансийск и проводил личный прием граждан. После этого, по словам мужчины, в адрес мэрии было вынесено представление об устранении нарушения закона.

«Однако на моем земельном участке до сих пор находится трубопровод. […] Администрация обратилась в суд и получила право собственности на трубопровод. Затем я получил градостроительный план, в котором администрация запрещает какую-либо хозяйственную деятельность на принадлежащем мне участке», — рассказал Дмитрий. В итоге владелец он не может вернуть земельный участок мэрии, а наличие трубопровода накладывает запрет на проведение каких-либо работ.

URA.RU направило запрос в администрацию Нефтеюганска. На момент публикации ответ не поступил