В Екатеринбурге задержали школьников, которые ограбили магазин

13 февраля 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Школьники избили продавца в магазине ради денег (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге поймали двух несовершеннолетних, принимавших участие в ограблении магазина на улице Щербакова. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «Оперуполномоченные изобличили двоих несовершеннолетних 2009 и 2007 годов рождения, непосредственно принимавших участие в нападении, а также двух взрослых организаторов противоправного деяния», — говорится в сообщении. Как выяснилось, подростки действовали по руководству двух более взрослых парней. Про версии следствия, подозреваемые в ночь на 4 февраля 2024 года, распределив между собой роли, совершили кражу денежных средств из магазина на улице Щербакова. Также известно, что несовершеннолетние грабители избили сотрудника магазина, который пытался оказать им сопротивление. СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Как выяснилось, ранее подростки на учете в полиции не состояли. Сейчас им грозит срок до семи лет лишения свободы.

В Екатеринбурге поймали двух несовершеннолетних, принимавших участие в ограблении магазина на улице Щербакова. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «Оперуполномоченные изобличили двоих несовершеннолетних 2009 и 2007 годов рождения, непосредственно принимавших участие в нападении, а также двух взрослых организаторов противоправного деяния», — говорится в сообщении. Как выяснилось, подростки действовали по руководству двух более взрослых парней. Про версии следствия, подозреваемые в ночь на 4 февраля 2024 года, распределив между собой роли, совершили кражу денежных средств из магазина на улице Щербакова. Также известно, что несовершеннолетние грабители избили сотрудника магазина, который пытался оказать им сопротивление. СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Как выяснилось, ранее подростки на учете в полиции не состояли. Сейчас им грозит срок до семи лет лишения свободы.