Замгубернатора Курганской области Кирилова обратилась к жителям региона после ЧП

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Наталья Кириллова попросила жителей быть аккуратнее с печками во время морозов Фото:
новость из сюжета
В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова попросила жителей принять меры по обеспечению пожарной безопасности, в связи с приближающимися морозами и недавним ЧП со сгоревшей в пожаре семьей. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона «Курганская область официально».

«Уважаемые жители Курганской области! В регионе вновь усиливаются морозы, в ряде округов температура упадет до минус 30 градусов. Усиливается опасность перекала печей, нарушение работы отопительного оборудования. Примите все необходимые меры по ремонту и приведению в порядок отопительных систем и приборов, которые вы используете. <…> Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось, применяйте все меры по предупреждению пожаров! Не перекаливайте печи, объясните детям, чего нельзя делать, чтобы не случилась трагедия», — заявила Кирилова.

Кроме этого, она попросила жителей установить пожарный извещатель или проверить, исправен ли он, отметив, что для помощи в этом, они могут обратиться в центр социального обслуживания по месту жительства. Также, в посте канала сообщается, что в 2023 году из областного бюджета было выделено 1,5 млн рублей на закупку 3,4 тысячи извещателей для многодетных семей и семей находящихся в социально опасном положении и других категорий граждан.

Пожар в Курганской области в деревне Галаево (Кетовский округ) 13 февраля унес жизни семьи из пяти человек, в том числе трое детей в возрасте от восьми до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. Днем пожар был полностью ликвидирован. Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова попросила жителей принять меры по обеспечению пожарной безопасности, в связи с приближающимися морозами и недавним ЧП со сгоревшей в пожаре семьей. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона «Курганская область официально». «Уважаемые жители Курганской области! В регионе вновь усиливаются морозы, в ряде округов температура упадет до минус 30 градусов. Усиливается опасность перекала печей, нарушение работы отопительного оборудования. Примите все необходимые меры по ремонту и приведению в порядок отопительных систем и приборов, которые вы используете. <…> Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось, применяйте все меры по предупреждению пожаров! Не перекаливайте печи, объясните детям, чего нельзя делать, чтобы не случилась трагедия», — заявила Кирилова. Кроме этого, она попросила жителей установить пожарный извещатель или проверить, исправен ли он, отметив, что для помощи в этом, они могут обратиться в центр социального обслуживания по месту жительства. Также, в посте канала сообщается, что в 2023 году из областного бюджета было выделено 1,5 млн рублей на закупку 3,4 тысячи извещателей для многодетных семей и семей находящихся в социально опасном положении и других категорий граждан. Пожар в Курганской области в деревне Галаево (Кетовский округ) 13 февраля унес жизни семьи из пяти человек, в том числе трое детей в возрасте от восьми до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. Днем пожар был полностью ликвидирован. Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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