Замгубернатора Курганской области Кирилова обратилась к жителям региона после ЧП

13 февраля 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Наталья Кириллова попросила жителей быть аккуратнее с печками во время морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова попросила жителей принять меры по обеспечению пожарной безопасности, в связи с приближающимися морозами и недавним ЧП со сгоревшей в пожаре семьей. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона «Курганская область официально». «Уважаемые жители Курганской области! В регионе вновь усиливаются морозы, в ряде округов температура упадет до минус 30 градусов. Усиливается опасность перекала печей, нарушение работы отопительного оборудования. Примите все необходимые меры по ремонту и приведению в порядок отопительных систем и приборов, которые вы используете. <…> Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось, применяйте все меры по предупреждению пожаров! Не перекаливайте печи, объясните детям, чего нельзя делать, чтобы не случилась трагедия», — заявила Кирилова. Кроме этого, она попросила жителей установить пожарный извещатель или проверить, исправен ли он, отметив, что для помощи в этом, они могут обратиться в центр социального обслуживания по месту жительства. Также, в посте канала сообщается, что в 2023 году из областного бюджета было выделено 1,5 млн рублей на закупку 3,4 тысячи извещателей для многодетных семей и семей находящихся в социально опасном положении и других категорий граждан. Пожар в Курганской области в деревне Галаево (Кетовский округ) 13 февраля унес жизни семьи из пяти человек, в том числе трое детей в возрасте от восьми до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. Днем пожар был полностью ликвидирован. Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова попросила жителей принять меры по обеспечению пожарной безопасности, в связи с приближающимися морозами и недавним ЧП со сгоревшей в пожаре семьей. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона «Курганская область официально». «Уважаемые жители Курганской области! В регионе вновь усиливаются морозы, в ряде округов температура упадет до минус 30 градусов. Усиливается опасность перекала печей, нарушение работы отопительного оборудования. Примите все необходимые меры по ремонту и приведению в порядок отопительных систем и приборов, которые вы используете. <…> Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось, применяйте все меры по предупреждению пожаров! Не перекаливайте печи, объясните детям, чего нельзя делать, чтобы не случилась трагедия», — заявила Кирилова. Кроме этого, она попросила жителей установить пожарный извещатель или проверить, исправен ли он, отметив, что для помощи в этом, они могут обратиться в центр социального обслуживания по месту жительства. Также, в посте канала сообщается, что в 2023 году из областного бюджета было выделено 1,5 млн рублей на закупку 3,4 тысячи извещателей для многодетных семей и семей находящихся в социально опасном положении и других категорий граждан. Пожар в Курганской области в деревне Галаево (Кетовский округ) 13 февраля унес жизни семьи из пяти человек, в том числе трое детей в возрасте от восьми до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. Днем пожар был полностью ликвидирован. Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».