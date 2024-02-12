12 февраля 2024

СУ СК возбудил уголовное дело после гибели в огне курганской многодетной семьи

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
В пожаре погибла семья из пяти человек Фото:

В Курганской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре семьи с тремя детьми в деревне Галаево. Об этом URA.RU сообщают источники, приближенные к региональным властям.

«Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи из пяти человек», — рассказал источник. Трагедия с многодетной семьей случилась ночью 13 февраля в деревне Галаево Кетовского округа.

URA.RU запросил информацию у СУ СКР региона. Ответ ожидается.

О гибели семьи с детьми стало известно после сообщения МЧС России. В ведомстве сообщили, что пять человек погибли в ночном пожаре, среди которых трое дети. Огонь возник в частном доме по улице Береговой около трех часов ночи. На объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя, уточнили в ГУ МЧС региона.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре семьи с тремя детьми в деревне Галаево. Об этом URA.RU сообщают источники, приближенные к региональным властям. «Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи из пяти человек», — рассказал источник. Трагедия с многодетной семьей случилась ночью 13 февраля в деревне Галаево Кетовского округа. URA.RU запросил информацию у СУ СКР региона. Ответ ожидается. О гибели семьи с детьми стало известно после сообщения МЧС России. В ведомстве сообщили, что пять человек погибли в ночном пожаре, среди которых трое дети. Огонь возник в частном доме по улице Береговой около трех часов ночи. На объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя, уточнили в ГУ МЧС региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...