СУ СК возбудил уголовное дело после гибели в огне курганской многодетной семьи

В Курганской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре семьи с тремя детьми в деревне Галаево. Об этом URA.RU сообщают источники, приближенные к региональным властям.
«Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи из пяти человек», — рассказал источник. Трагедия с многодетной семьей случилась ночью 13 февраля в деревне Галаево Кетовского округа.
URA.RU запросил информацию у СУ СКР региона. Ответ ожидается.
О гибели семьи с детьми стало известно после сообщения МЧС России. В ведомстве сообщили, что пять человек погибли в ночном пожаре, среди которых трое дети. Огонь возник в частном доме по улице Береговой около трех часов ночи. На объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя, уточнили в ГУ МЧС региона.
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