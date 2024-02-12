Происшествия Пожары СУ СК возбудил уголовное дело после гибели в огне курганской многодетной семьи 13 февраля 2024 в 09:18 Размер текста - 17 + В пожаре погибла семья из пяти человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре семьи с тремя детьми в деревне Галаево. Об этом URA.RU сообщают источники, приближенные к региональным властям. «Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи из пяти человек», — рассказал источник. Трагедия с многодетной семьей случилась ночью 13 февраля в деревне Галаево Кетовского округа. URA.RU запросил информацию у СУ СКР региона. Ответ ожидается. О гибели семьи с детьми стало известно после сообщения МЧС России. В ведомстве сообщили, что пять человек погибли в ночном пожаре, среди которых трое дети. Огонь возник в частном доме по улице Береговой около трех часов ночи. На объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя, уточнили в ГУ МЧС региона. В Курганской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре семьи с тремя детьми в деревне Галаево. Об этом URA.RU сообщают источники, приближенные к региональным властям. «Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи из пяти человек», — рассказал источник. Трагедия с многодетной семьей случилась ночью 13 февраля в деревне Галаево Кетовского округа. URA.RU запросил информацию у СУ СКР региона. Ответ ожидается. О гибели семьи с детьми стало известно после сообщения МЧС России. В ведомстве сообщили, что пять человек погибли в ночном пожаре, среди которых трое дети. Огонь возник в частном доме по улице Береговой около трех часов ночи. На объекте работали 9 пожарных машин и 22 спасателя, уточнили в ГУ МЧС региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям