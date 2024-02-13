В двух пермских магазинах заметили опасную минералку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермских магазинах заметили минеральную воду «Джермук», после употребления которой скончался житель Владикавказа. Вместо целебной воды в бутылке оказался уксус. Мужчина получил ожог пищевода и скончался в больнице.

«Мы нашли опасную минералку „Джермук“ на прилавках пермских магазинов. На фото — „Перекресток“ и „Красное&Белое“», — говорится в telegram-канале «Большая Пермь».

Ранее пермский Роспотребнадзор сообщал, что продажи некоторых партий минеральной воды «Джермук» приостановлены. Минералка, произведенная с 28 декабря по 12 февраля, будет убрана с прилавков магазинов. В ведомстве отмечали, что уже направили сообщения об этом в торговые сети.

Минеральная вода продается в пермских магазинах Telegram-канал «Большая Пермь», https://t.me/Bolshaya_P/25214