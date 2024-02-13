В пермских магазинах заметили минералку, от которой погиб житель Осетии. Фото

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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, минеральная вода, газировка, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
В двух пермских магазинах заметили опасную минералку Фото:

В пермских магазинах заметили минеральную воду «Джермук», после употребления которой скончался житель Владикавказа. Вместо целебной воды в бутылке оказался уксус. Мужчина получил ожог пищевода и скончался в больнице.

«Мы нашли опасную минералку „Джермук“ на прилавках пермских магазинов. На фото — „Перекресток“ и „Красное&Белое“», — говорится в telegram-канале «Большая Пермь».

Ранее пермский Роспотребнадзор сообщал, что продажи некоторых партий минеральной воды «Джермук» приостановлены. Минералка, произведенная с 28 декабря по 12 февраля, будет убрана с прилавков магазинов. В ведомстве отмечали, что уже направили сообщения об этом в торговые сети.

Минеральная вода продается в пермских магазинах
Минеральная вода продается в пермских магазинах
Опасная минералка стоит на витринах
Опасная минералка стоит на витринах

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В пермских магазинах заметили минеральную воду «Джермук», после употребления которой скончался житель Владикавказа. Вместо целебной воды в бутылке оказался уксус. Мужчина получил ожог пищевода и скончался в больнице. «Мы нашли опасную минералку „Джермук“ на прилавках пермских магазинов. На фото — „Перекресток“ и „Красное&Белое“», — говорится в telegram-канале «Большая Пермь». Ранее пермский Роспотребнадзор сообщал, что продажи некоторых партий минеральной воды «Джермук» приостановлены. Минералка, произведенная с 28 декабря по 12 февраля, будет убрана с прилавков магазинов. В ведомстве отмечали, что уже направили сообщения об этом в торговые сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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