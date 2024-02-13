Крупный пожар разгорелся в Анапе

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
В Анапе загорелась мансарда многоэтажного дома Фото:

В Анапе горит мансардное помещение 11-ти этажного дома на Объездной улице. Информацию передает МЧС.

«В Краснодарском крае площадь пожара — 1000 квадратных метров. Всего к тушению привлекаются порядка 70 специалистов, работают 22 единицы техники», — передает МЧС в Telegram. Жителей дома сейчас эвакуируют. На месте работают пожарные. Пострадавших, предварительно, нет.

Обновлено в 19:20 по мск: огнеборцы спасли 12 жильцов. Информацию передает МЧС.

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В Анапе горит мансардное помещение 11-ти этажного дома на Объездной улице. Информацию передает МЧС. «В Краснодарском крае площадь пожара — 1000 квадратных метров. Всего к тушению привлекаются порядка 70 специалистов, работают 22 единицы техники», — передает МЧС в Telegram. Жителей дома сейчас эвакуируют. На месте работают пожарные. Пострадавших, предварительно, нет. Обновлено в 19:20 по мск: огнеборцы спасли 12 жильцов. Информацию передает МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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