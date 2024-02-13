Крупный пожар разгорелся в Анапе

В Анапе загорелась мансарда многоэтажного дома
В Анапе горит мансардное помещение 11-ти этажного дома на Объездной улице. Информацию передает МЧС.
«В Краснодарском крае площадь пожара — 1000 квадратных метров. Всего к тушению привлекаются порядка 70 специалистов, работают 22 единицы техники», — передает МЧС в Telegram. Жителей дома сейчас эвакуируют. На месте работают пожарные. Пострадавших, предварительно, нет.
Обновлено в 19:20 по мск: огнеборцы спасли 12 жильцов. Информацию передает МЧС.
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