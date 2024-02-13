Крупный пожар разгорелся в Анапе

13 февраля 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

В Анапе загорелась мансарда многоэтажного дома Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В Анапе горит мансардное помещение 11-ти этажного дома на Объездной улице. Информацию передает МЧС. «В Краснодарском крае площадь пожара — 1000 квадратных метров. Всего к тушению привлекаются порядка 70 специалистов, работают 22 единицы техники», — передает МЧС в Telegram. Жителей дома сейчас эвакуируют. На месте работают пожарные. Пострадавших, предварительно, нет. Обновлено в 19:20 по мск: огнеборцы спасли 12 жильцов. Информацию передает МЧС.

В Анапе горит мансардное помещение 11-ти этажного дома на Объездной улице. Информацию передает МЧС. «В Краснодарском крае площадь пожара — 1000 квадратных метров. Всего к тушению привлекаются порядка 70 специалистов, работают 22 единицы техники», — передает МЧС в Telegram. Жителей дома сейчас эвакуируют. На месте работают пожарные. Пострадавших, предварительно, нет. Обновлено в 19:20 по мск: огнеборцы спасли 12 жильцов. Информацию передает МЧС.