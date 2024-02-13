Телеканал НТВ затребовал у Собчак документы о наличии чести и достоинства

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
На заявление Собчак об обращении в суд НТВ попросил принести документы о наличии у женщины чести Фото:

Телеканал НТВ попросил у журналистки Ксении Собчак в случае обращения в суд принести документы «о наличии у нее достоинства и чести». При этом ранее она заявила, что обратиться в суд с иском о клевете на телеканал.

«НТВ просит, чтобы в случае обращения в суд Ксения Собчак принесла документы о наличии у нее чести и достоинства», — сообщили представители НТВ. Их слова приводит ТАСС,

Собчак заявила о намерении обратиться в суд с иском о клевете и защите чести и достоинства на телеканал НТВ. В его эфире был выпущен двухсерийный фильм «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По словам журналистки, в киноленте подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. Она подчеркнула, что фильм является «отчаянной натяжкой совы на глобус и фантазии».

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Телеканал НТВ попросил у журналистки Ксении Собчак в случае обращения в суд принести документы «о наличии у нее достоинства и чести». При этом ранее она заявила, что обратиться в суд с иском о клевете на телеканал. «НТВ просит, чтобы в случае обращения в суд Ксения Собчак принесла документы о наличии у нее чести и достоинства», — сообщили представители НТВ. Их слова приводит ТАСС, Собчак заявила о намерении обратиться в суд с иском о клевете и защите чести и достоинства на телеканал НТВ. В его эфире был выпущен двухсерийный фильм «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По словам журналистки, в киноленте подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. Она подчеркнула, что фильм является «отчаянной натяжкой совы на глобус и фантазии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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