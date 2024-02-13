Производитель минералки «Джермук» ответил на обвинения о наличии уксуса в бутылках

Производитель минералки «Джермук» опроверг нахождение уксуса в бутылках с водой
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция главы Нижневартовска Тихонова Василия, стакан воды, руки чиновника, тихонов василий
Согласно заявлению компании, процесс производства минералки полностью автоматизирован Фото:

Армянская компания «Джермук груп» заявила, что в бутылках с минеральной водой не мог находиться укус. Таким образом компания ответила на обвинение о наличии уксуса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Джермук груп».

«„Джермук груп“ опровергла возможность появления инородных веществ в бутылках с минералкой», — передает ТАСС информацию из заявления. Это было объяснено тем, что производственный процесс имеет закрытый цикл и полностью автоматизирован.

Ранее в России приостановили продажу минеральной воды «Джермук» из-за обнаружения в ней уксуса. Роспотребнадзор отозвал партии воды, которые были ввезены в страну с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Позже стало известно, что мужчина, выпивший эту минералку, скончался в больнице. Он получил ожог пищевода. Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло пообещал выяснить обстоятельства произошедшего.

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Армянская компания «Джермук груп» заявила, что в бутылках с минеральной водой не мог находиться укус. Таким образом компания ответила на обвинение о наличии уксуса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Джермук груп». «„Джермук груп“ опровергла возможность появления инородных веществ в бутылках с минералкой», — передает ТАСС информацию из заявления. Это было объяснено тем, что производственный процесс имеет закрытый цикл и полностью автоматизирован. Ранее в России приостановили продажу минеральной воды «Джермук» из-за обнаружения в ней уксуса. Роспотребнадзор отозвал партии воды, которые были ввезены в страну с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Позже стало известно, что мужчина, выпивший эту минералку, скончался в больнице. Он получил ожог пищевода. Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло пообещал выяснить обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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