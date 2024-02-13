Производитель минералки «Джермук» ответил на обвинения о наличии уксуса в бутылках

Производитель минералки «Джермук» опроверг нахождение уксуса в бутылках с водой

13 февраля 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Согласно заявлению компании, процесс производства минералки полностью автоматизирован Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Армянская компания «Джермук груп» заявила, что в бутылках с минеральной водой не мог находиться укус. Таким образом компания ответила на обвинение о наличии уксуса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Джермук груп». «„Джермук груп“ опровергла возможность появления инородных веществ в бутылках с минералкой», — передает ТАСС информацию из заявления. Это было объяснено тем, что производственный процесс имеет закрытый цикл и полностью автоматизирован. Ранее в России приостановили продажу минеральной воды «Джермук» из-за обнаружения в ней уксуса. Роспотребнадзор отозвал партии воды, которые были ввезены в страну с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Позже стало известно, что мужчина, выпивший эту минералку, скончался в больнице. Он получил ожог пищевода. Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло пообещал выяснить обстоятельства произошедшего.

Армянская компания «Джермук груп» заявила, что в бутылках с минеральной водой не мог находиться укус. Таким образом компания ответила на обвинение о наличии уксуса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Джермук груп». «„Джермук груп“ опровергла возможность появления инородных веществ в бутылках с минералкой», — передает ТАСС информацию из заявления. Это было объяснено тем, что производственный процесс имеет закрытый цикл и полностью автоматизирован. Ранее в России приостановили продажу минеральной воды «Джермук» из-за обнаружения в ней уксуса. Роспотребнадзор отозвал партии воды, которые были ввезены в страну с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года. Позже стало известно, что мужчина, выпивший эту минералку, скончался в больнице. Он получил ожог пищевода. Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло пообещал выяснить обстоятельства произошедшего.