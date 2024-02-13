Мэра Нефтеюганска пытались дискредитировать в день приезда в ХМАО Турчака. Инсайд

13 февраля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске пытаются развлечь конфликт между мэром и думой Фото: Алексей Андронов © URA.RU Главу Нефтеюганска Эльвиру Бугай в очередной раз обвинили в нарушении перемирия с теневым мэром — депутатом окружной думы Степаном Пыталевым. Анонимы в день приезда в ХМАО сенатора Андрея Турчака разнесли по городу слух о том, что Бугай начала увольнять подконтрольных Пыталеву людей из подведомственных учреждений — депутатов Яна Коваля и Елену Власову. Как рассказали URA.RU источники в окружном политическом истеблишменте, у народных избранников подошли к концу сроки контрактов. «Это очередная попытка расшатать перемирие в Нефтеюганске. Понятно, что в день приезда сенаторов в Югру местная повестка будет под пристальным мониторингом. Однако вся проблема в том, что у директоров подведомственных учреждений истекли срочные трудовые контракты. С Власовой (возглавляет театр кукол) договор будет перезаключен. А к Ковалю (работает директором комбината школьного питания) после истории с покупкой „мерседеса“ на бюджетные деньги появились вопросы. Сохранение его на посту будет означать нарушение требования прокуратуры», — сообщил инсайдер. Он добавил, что в Нефтеюганске и его окрестностях есть несколько групп влияния, которым выгодна эскалация конфликта между теневым и официальным мэрами. Какая из них выступила провокатором в этот раз, предстоит разобраться окружному внутриполу. «Обострять отношения с депутатами, тем более, единороссами, да еще и накануне выборов после прямого запрета властей не в интересах Бугай», — уточнил информатор. В мэрии Нефтеюганска отказались обсуждать слухи о дискредитации, однако подтвердили, что пересуды об увольнении депутатов возникли из-за истечения сроков их трудовых контрактов. Договор с Власовой планируется перезаключить. «В декабре прокуратура направила представление, в котором изложила результаты проверки. Поводом для нее послужила информация, озвученная общественницей Ольгой Адиловой на встрече губернатора с жителями по вопросу приобретения Ковалем „мерседеса“. В своем представители прокуратура поставила перед работодателем (администрацией) вопрос об увольнении руководителя КШП в связи с утратой доверия», — сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее URA.RU писало о завершении перемирия между официальным и теневым мэром Нефтеюганска. В январе скандал разгорелся из-за попытки участника СВО прорваться на встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой в день ее визита в город. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главу Нефтеюганска Эльвиру Бугай в очередной раз обвинили в нарушении перемирия с теневым мэром — депутатом окружной думы Степаном Пыталевым. Анонимы в день приезда в ХМАО сенатора Андрея Турчака разнесли по городу слух о том, что Бугай начала увольнять подконтрольных Пыталеву людей из подведомственных учреждений — депутатов Яна Коваля и Елену Власову. Как рассказали URA.RU источники в окружном политическом истеблишменте, у народных избранников подошли к концу сроки контрактов. «Это очередная попытка расшатать перемирие в Нефтеюганске. Понятно, что в день приезда сенаторов в Югру местная повестка будет под пристальным мониторингом. Однако вся проблема в том, что у директоров подведомственных учреждений истекли срочные трудовые контракты. С Власовой (возглавляет театр кукол) договор будет перезаключен. А к Ковалю (работает директором комбината школьного питания) после истории с покупкой „мерседеса“ на бюджетные деньги появились вопросы. Сохранение его на посту будет означать нарушение требования прокуратуры», — сообщил инсайдер. Он добавил, что в Нефтеюганске и его окрестностях есть несколько групп влияния, которым выгодна эскалация конфликта между теневым и официальным мэрами. Какая из них выступила провокатором в этот раз, предстоит разобраться окружному внутриполу. «Обострять отношения с депутатами, тем более, единороссами, да еще и накануне выборов после прямого запрета властей не в интересах Бугай», — уточнил информатор. В мэрии Нефтеюганска отказались обсуждать слухи о дискредитации, однако подтвердили, что пересуды об увольнении депутатов возникли из-за истечения сроков их трудовых контрактов. Договор с Власовой планируется перезаключить. «В декабре прокуратура направила представление, в котором изложила результаты проверки. Поводом для нее послужила информация, озвученная общественницей Ольгой Адиловой на встрече губернатора с жителями по вопросу приобретения Ковалем „мерседеса“. В своем представители прокуратура поставила перед работодателем (администрацией) вопрос об увольнении руководителя КШП в связи с утратой доверия», — сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее URA.RU писало о завершении перемирия между официальным и теневым мэром Нефтеюганска. В январе скандал разгорелся из-за попытки участника СВО прорваться на встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой в день ее визита в город.