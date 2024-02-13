13 февраля 2024

В Анапе обрушилась крыша горящего дома

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, дым, пожар, тушение, донецк, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Огонь перекинулся на квартиры Фото:

Во время пожара в Анапе у горящего 11-этажного дома обрушилась крыша. Об этом рассказали в оперативных службах региона.

«Крыша частично обрушилась, огонь перекинулся на квартиры верхних этажей и продолжает распространяться» — приводит слова работника оперативной службы ТАСС. В данный момент площадь пожара составляет 1 тысяча квадратных метров.

Пожар в 11-этажном доме в Анапе начался вечером 13 февраля. Загорелось мансардное помещение дома на улице Объездной. В ходе тушения пожара МСЧ России эвакуировало 440 человек, из них 112 детей. Во время пожара пострадал один человек.

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Во время пожара в Анапе у горящего 11-этажного дома обрушилась крыша. Об этом рассказали в оперативных службах региона. «Крыша частично обрушилась, огонь перекинулся на квартиры верхних этажей и продолжает распространяться» — приводит слова работника оперативной службы ТАСС. В данный момент площадь пожара составляет 1 тысяча квадратных метров. Пожар в 11-этажном доме в Анапе начался вечером 13 февраля. Загорелось мансардное помещение дома на улице Объездной. В ходе тушения пожара МСЧ России эвакуировало 440 человек, из них 112 детей. Во время пожара пострадал один человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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