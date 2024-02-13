В Анапе обрушилась крыша горящего дома

13 февраля 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Огонь перекинулся на квартиры Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Во время пожара в Анапе у горящего 11-этажного дома обрушилась крыша. Об этом рассказали в оперативных службах региона. «Крыша частично обрушилась, огонь перекинулся на квартиры верхних этажей и продолжает распространяться» — приводит слова работника оперативной службы ТАСС. В данный момент площадь пожара составляет 1 тысяча квадратных метров. Пожар в 11-этажном доме в Анапе начался вечером 13 февраля. Загорелось мансардное помещение дома на улице Объездной. В ходе тушения пожара МСЧ России эвакуировало 440 человек, из них 112 детей. Во время пожара пострадал один человек.

Во время пожара в Анапе у горящего 11-этажного дома обрушилась крыша. Об этом рассказали в оперативных службах региона. «Крыша частично обрушилась, огонь перекинулся на квартиры верхних этажей и продолжает распространяться» — приводит слова работника оперативной службы ТАСС. В данный момент площадь пожара составляет 1 тысяча квадратных метров. Пожар в 11-этажном доме в Анапе начался вечером 13 февраля. Загорелось мансардное помещение дома на улице Объездной. В ходе тушения пожара МСЧ России эвакуировало 440 человек, из них 112 детей. Во время пожара пострадал один человек.