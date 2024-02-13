МЧС раскрыло информацию о пострадавших после крупного пожара в Анапе

МЧС РФ: из горящего дома в Анапе эвакуировали свыше 400 человек

13 февраля 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Эвакуировали 440 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате пожара в 11-этажном доме в Анапе МЧС России эвакуировало 440 человек, из них 112 детей. При пожаре пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ведомства. «В Анапе из дома на Объездной эвакуированы 440 человек, из них 112 детей. Пострадал один человек», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС России. Пожар в 11-этажном доме в Анапе произошел вечером 13 февраля. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров, на месте происшествия работали 70 спасателей и 22 пожарные машины.

В результате пожара в 11-этажном доме в Анапе МЧС России эвакуировало 440 человек, из них 112 детей. При пожаре пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ведомства. «В Анапе из дома на Объездной эвакуированы 440 человек, из них 112 детей. Пострадал один человек», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС России. Пожар в 11-этажном доме в Анапе произошел вечером 13 февраля. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров, на месте происшествия работали 70 спасателей и 22 пожарные машины.