МЧС раскрыло информацию о пострадавших после крупного пожара в Анапе

МЧС РФ: из горящего дома в Анапе эвакуировали свыше 400 человек
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Эвакуировали 440 человек Фото:

В результате пожара в 11-этажном доме в Анапе МЧС России эвакуировало 440 человек, из них 112 детей. При пожаре пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Анапе из дома на Объездной эвакуированы 440 человек, из них 112 детей. Пострадал один человек», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС России.

Пожар в 11-этажном доме в Анапе произошел вечером 13 февраля. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров, на месте происшествия работали 70 спасателей и 22 пожарные машины.

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В результате пожара в 11-этажном доме в Анапе МЧС России эвакуировало 440 человек, из них 112 детей. При пожаре пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ведомства. «В Анапе из дома на Объездной эвакуированы 440 человек, из них 112 детей. Пострадал один человек», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС России. Пожар в 11-этажном доме в Анапе произошел вечером 13 февраля. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров, на месте происшествия работали 70 спасателей и 22 пожарные машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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