МЧС раскрыло информацию о пострадавших после крупного пожара в Анапе

Эвакуировали 440 человек
В результате пожара в 11-этажном доме в Анапе МЧС России эвакуировало 440 человек, из них 112 детей. При пожаре пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Анапе из дома на Объездной эвакуированы 440 человек, из них 112 детей. Пострадал один человек», —
Пожар в 11-этажном доме в Анапе произошел вечером 13 февраля. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров, на месте происшествия работали 70 спасателей и 22 пожарные машины.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.