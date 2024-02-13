13 февраля 2024

Умеров доложил американским генералам о планах ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Залужный и Зеленский. stock,  stock, умеров рустем
По заявлению Зеленского Умеров с Сырским докладывают ему с фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров во время встречи с руководством НАТО рассказали о планах своей работы. Подробности разговора с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и руководителем группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто озвучил сам министр обороны.

«Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком Сырский озвучил приоритеты. Среди них — оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных», — написал Умеров на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также в планах командования ВСУ создание и доукомплектование новых бригад и обеспечение вооружением и техникой передовые части.

Украинская сторона попросила увеличить средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам. А также озвучила проблемы с ротацией военнослужащих, находящихся вблизи или на линии болевого соприкосновения.

Схожую информацию Умеров и Сырский докладывали президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем telegram-канале украинский лидер акцентировал внимание, что армейское руководство находится на фронте, где видит проблемы с укомплектованием войск и его управлением.

Практически сразу после принятия должности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения. Главком указывал на то, что украинская армия сталкивается с серьезным дефицитом боеприпасов и военной техники, пишет RT.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров во время встречи с руководством НАТО рассказали о планах своей работы. Подробности разговора с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и руководителем группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто озвучил сам министр обороны. «Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком Сырский озвучил приоритеты. Среди них — оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных», — написал Умеров на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также в планах командования ВСУ создание и доукомплектование новых бригад и обеспечение вооружением и техникой передовые части. Украинская сторона попросила увеличить средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам. А также озвучила проблемы с ротацией военнослужащих, находящихся вблизи или на линии болевого соприкосновения. Схожую информацию Умеров и Сырский докладывали президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем telegram-канале украинский лидер акцентировал внимание, что армейское руководство находится на фронте, где видит проблемы с укомплектованием войск и его управлением. Практически сразу после принятия должности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения. Главком указывал на то, что украинская армия сталкивается с серьезным дефицитом боеприпасов и военной техники, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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