13 февраля 2024

Путин внезапно приехал в Кремль посреди ночи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимира Путина сопровождали автомобили с охраной Фото:

Вечером 13 февраля в Москве заметили президентский кортеж, который направлялся в сторону Кремля. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В 22:44 Путин приехал из подмосковной резиденции в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк». С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется.

На прошлой неделе президент РФ также поздним вечером посещал Кремль. Тогда поездку Путина связали с записью интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, передает «Царьград».

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Вечером 13 февраля в Москве заметили президентский кортеж, который направлялся в сторону Кремля. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В 22:44 Путин приехал из подмосковной резиденции в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк». С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется. На прошлой неделе президент РФ также поздним вечером посещал Кремль. Тогда поездку Путина связали с записью интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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