Путин внезапно приехал в Кремль посреди ночи. Видео

14 февраля 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Владимира Путина сопровождали автомобили с охраной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вечером 13 февраля в Москве заметили президентский кортеж, который направлялся в сторону Кремля. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В 22:44 Путин приехал из подмосковной резиденции в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк». С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется. На прошлой неделе президент РФ также поздним вечером посещал Кремль. Тогда поездку Путина связали с записью интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, передает «Царьград».

Вечером 13 февраля в Москве заметили президентский кортеж, который направлялся в сторону Кремля. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В 22:44 Путин приехал из подмосковной резиденции в Кремль», — пишет telegram-канал «Вы слушали маяк». С чем связан приезд главы государства в Кремль не уточняется. На прошлой неделе президент РФ также поздним вечером посещал Кремль. Тогда поездку Путина связали с записью интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, передает «Царьград».