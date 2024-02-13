ЯНАО попал в топ самых опасных регионов по количеству преступности

14 февраля 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

В ЯНАО процветает преступность из-за климатических условий Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО на 14,9% выросло количество зарегистрированных преступлений в 2023 году. Таким образом, регион занял второе место по темпам роста преступности среди регионов РФ, сообщают данные МВД РФ. «Самым проблемным регионом по росту числа зарегистрированных преступлений в 2023 году стал Ненецкий автономный округ — там статистика показала плюс 19 процентов. На втором месте разместился Ямало-Ненецкий (+14,9 процента)», — передает сведения ведомства «Парламентская газета». В Ненецком автономном округе в прошлом году было зарегистрировано всего 816 криминальных инцидентов. А в Ямало-Ненецком — 7646 при населении в 500 с небольшим тысяч человек. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что северные регионы сами по себе являются депрессивными из-за своих климатических и географических особенностей. Это приводит к тому, что в некоторых северных регионах эксперты отмечают возрождение преступных группировок. При этом в них чаще всего вступает молодежь.

В ЯНАО на 14,9% выросло количество зарегистрированных преступлений в 2023 году. Таким образом, регион занял второе место по темпам роста преступности среди регионов РФ, сообщают данные МВД РФ. «Самым проблемным регионом по росту числа зарегистрированных преступлений в 2023 году стал Ненецкий автономный округ — там статистика показала плюс 19 процентов. На втором месте разместился Ямало-Ненецкий (+14,9 процента)», — передает сведения ведомства «Парламентская газета». В Ненецком автономном округе в прошлом году было зарегистрировано всего 816 криминальных инцидентов. А в Ямало-Ненецком — 7646 при населении в 500 с небольшим тысяч человек. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что северные регионы сами по себе являются депрессивными из-за своих климатических и географических особенностей. Это приводит к тому, что в некоторых северных регионах эксперты отмечают возрождение преступных группировок. При этом в них чаще всего вступает молодежь.