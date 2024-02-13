В Тюмени человек погиб на пожаре в День святого Валентина

На пожаре работали 10 сотрудников МЧС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Тюмени 14 февраля произошел пожар на улице Монтажников, 8. В результате этого в День святого Валентина умер человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

«В Тюмени 14 февраля в 03:54 минуты поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Монтажников, 8. На пожаре погиб один человек, причина ночного происшествия устанавливается», — написало ведомство в telegram-канале.

На месте работали три единицы техники и 10 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Там также уточнили, что огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров.