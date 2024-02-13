13 февраля 2024

В Тюмени человек погиб на пожаре в День святого Валентина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные, взрыв
На пожаре работали 10 сотрудников МЧС Фото:

В Тюмени 14 февраля произошел пожар на улице Монтажников, 8. В результате этого в День святого Валентина умер человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

«В Тюмени 14 февраля в 03:54 минуты поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Монтажников, 8. На пожаре погиб один человек, причина ночного происшествия устанавливается», — написало ведомство в telegram-канале.

На месте работали три единицы техники и 10 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Там также уточнили, что огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 14 февраля произошел пожар на улице Монтажников, 8. В результате этого в День святого Валентина умер человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. «В Тюмени 14 февраля в 03:54 минуты поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Монтажников, 8. На пожаре погиб один человек, причина ночного происшествия устанавливается», — написало ведомство в telegram-канале. На месте работали три единицы техники и 10 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Там также уточнили, что огонь был оперативно ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...