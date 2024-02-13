В свердловском поселке учительница 27 раз уколола второклассника циркулем

14 февраля 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Учительница исколола школьника, чтобы проучить его (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В школе №19 поселка Малышева (Свердловская область) 16 января учительница при всем классе 27 раз уколола руку девятилетнего второклассника циркулем, чтобы проучить его. Об этом рассказал сам пострадавший и его отец Николай. Второклассник поссорился с одноклассницей. Во время выяснения отношений, по словам мальчика, он случайно поцарапал руку девочке. «Когда начался урок, учительница, забрав циркуль, вывела ученика из-за парты и, крепко держа его руку, начала колоть ладонь иглой. Колола и повторяла вопрос: „Тебе нравится?“» — пишет Е1.RU со слов мальчика. Отец пострадавшего отметил, что всего на руке насчитал 27 уколов. Как только Николай увидел раны, то сразу же отправился с ребенком в травмпункт, где медики обработали и перевязали руку. Информацию о произошедшем передали в дежурную часть ОВД Асбеста. Учительница попыталась связаться с отцом пострадавшего, объяснив свой поступок тем, что «дала волю эмоциям». Кроме того, в дневнике мальчика оставлена запись от учительницы: «Поведение неудовлетворительное, нарушил технику безопасности и правила пользования циркулем». «Сообщение незамедлительно было зарегистрировано в дежурной части. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели опрос должностных лиц учебного заведения и очевидцев произошедшего. Запрошены характеризующие документы на преподавателя. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — сказал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. В школе также началась служебная проверка, но в настоящее время она приостановлена, так как педагог находится на больничном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школе №19 поселка Малышева (Свердловская область) 16 января учительница при всем классе 27 раз уколола руку девятилетнего второклассника циркулем, чтобы проучить его. Об этом рассказал сам пострадавший и его отец Николай. Второклассник поссорился с одноклассницей. Во время выяснения отношений, по словам мальчика, он случайно поцарапал руку девочке. «Когда начался урок, учительница, забрав циркуль, вывела ученика из-за парты и, крепко держа его руку, начала колоть ладонь иглой. Колола и повторяла вопрос: „Тебе нравится?“» — пишет Е1.RU со слов мальчика. Отец пострадавшего отметил, что всего на руке насчитал 27 уколов. Как только Николай увидел раны, то сразу же отправился с ребенком в травмпункт, где медики обработали и перевязали руку. Информацию о произошедшем передали в дежурную часть ОВД Асбеста. Учительница попыталась связаться с отцом пострадавшего, объяснив свой поступок тем, что «дала волю эмоциям». Кроме того, в дневнике мальчика оставлена запись от учительницы: «Поведение неудовлетворительное, нарушил технику безопасности и правила пользования циркулем». «Сообщение незамедлительно было зарегистрировано в дежурной части. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели опрос должностных лиц учебного заведения и очевидцев произошедшего. Запрошены характеризующие документы на преподавателя. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — сказал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. В школе также началась служебная проверка, но в настоящее время она приостановлена, так как педагог находится на больничном.