В свердловском поселке учительница 27 раз уколола второклассника циркулем

В школе №19 поселка Малышева (Свердловская область) 16 января учительница при всем классе 27 раз уколола руку девятилетнего второклассника циркулем, чтобы проучить его. Об этом рассказал сам пострадавший и его отец Николай.
Второклассник поссорился с одноклассницей. Во время выяснения отношений, по словам мальчика, он случайно поцарапал руку девочке. «Когда начался урок, учительница, забрав циркуль, вывела ученика из-за парты и, крепко держа его руку, начала колоть ладонь иглой. Колола и повторяла вопрос: „Тебе нравится?“» — пишет Е1.RU со слов мальчика. Отец пострадавшего отметил, что всего на руке насчитал 27 уколов.
Как только Николай увидел раны, то сразу же отправился с ребенком в травмпункт, где медики обработали и перевязали руку. Информацию о произошедшем передали в дежурную часть ОВД Асбеста. Учительница попыталась связаться с отцом пострадавшего, объяснив свой поступок тем, что «дала волю эмоциям». Кроме того, в дневнике мальчика оставлена запись от учительницы: «Поведение неудовлетворительное, нарушил технику безопасности и правила пользования циркулем».
«Сообщение незамедлительно было зарегистрировано в дежурной части. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели опрос должностных лиц учебного заведения и очевидцев произошедшего. Запрошены характеризующие документы на преподавателя. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — сказал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. В школе также началась служебная проверка, но в настоящее время она приостановлена, так как педагог находится на больничном.
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