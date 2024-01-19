Посол Франции прибыл в МИД России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, бизнесмен, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, дипломат, офисный работник, шариковая ручка, деловой стиль одежды
В МИД РФ прибыл французский посол Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В МИД России прибыл посол Франции Пьер Леви. Это произошло после того, как его вызвали для обсуждения инцидента, связанного с уничтожением французских боевиков в Харькове.

«Посол Франции прибыл в МИД России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что посол был вызван в МИД из-за уничтожения французских боевиков в Харькове.

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении французских наемников в Харькове 17 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении обратиться к французским коллегам в связи с этим событием. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, не выразил желания связаться с российским коллегой Владимиром Путиным после уничтожения наемников. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Париж не предложил никаких инициатив по этому поводу.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В МИД России прибыл посол Франции Пьер Леви. Это произошло после того, как его вызвали для обсуждения инцидента, связанного с уничтожением французских боевиков в Харькове. «Посол Франции прибыл в МИД России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что посол был вызван в МИД из-за уничтожения французских боевиков в Харькове. Министерство обороны РФ заявило об уничтожении французских наемников в Харькове 17 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении обратиться к французским коллегам в связи с этим событием. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, не выразил желания связаться с российским коллегой Владимиром Путиным после уничтожения наемников. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Париж не предложил никаких инициатив по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...