Посол Франции прибыл в МИД России

19 января 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

В МИД РФ прибыл французский посол Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В МИД России прибыл посол Франции Пьер Леви. Это произошло после того, как его вызвали для обсуждения инцидента, связанного с уничтожением французских боевиков в Харькове. «Посол Франции прибыл в МИД России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что посол был вызван в МИД из-за уничтожения французских боевиков в Харькове. Министерство обороны РФ заявило об уничтожении французских наемников в Харькове 17 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении обратиться к французским коллегам в связи с этим событием. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, не выразил желания связаться с российским коллегой Владимиром Путиным после уничтожения наемников. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Париж не предложил никаких инициатив по этому поводу.

В МИД России прибыл посол Франции Пьер Леви. Это произошло после того, как его вызвали для обсуждения инцидента, связанного с уничтожением французских боевиков в Харькове. «Посол Франции прибыл в МИД России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что посол был вызван в МИД из-за уничтожения французских боевиков в Харькове. Министерство обороны РФ заявило об уничтожении французских наемников в Харькове 17 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении обратиться к французским коллегам в связи с этим событием. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, не выразил желания связаться с российским коллегой Владимиром Путиным после уничтожения наемников. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Париж не предложил никаких инициатив по этому поводу.