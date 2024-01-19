В МИД России прибыл посол Франции Пьер Леви. Это произошло после того, как его вызвали для обсуждения инцидента, связанного с уничтожением французских боевиков в Харькове.
«Посол Франции прибыл в МИД России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что посол был вызван в МИД из-за уничтожения французских боевиков в Харькове.
Министерство обороны РФ заявило об уничтожении французских наемников в Харькове 17 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении обратиться к французским коллегам в связи с этим событием. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, не выразил желания связаться с российским коллегой Владимиром Путиным после уничтожения наемников. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Париж не предложил никаких инициатив по этому поводу.
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