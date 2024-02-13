Власти ЯНАО ищут педагогов для работы с особенными детьми

Артюхов сообщил, что в городах ЯНАО появятся центры патологии речи

В пяти городах ЯНАО откроются центры патологии речи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городах ЯНАО откроются центры патологии речи, штат педагогов-психологов, логопедов и дефектологов будет расширен. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с родителями детей с особенностями развития.

«Мы открыли первые центры патологии речи в Ноябрьске и Новом Уренгое. Реабилитацию прошли около тысячи несовершеннолетних, эффект есть: практически у всех ребят, прошедших курсы реабилитации, есть улучшения. Решили масштабировать этот опыт — аналогичные центры откроем в Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале, Надыме и Салехарде», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Для работы в них нужно будет расширять штат педагогов.

Встреча с родителями детей с ОВЗ прошла в Салехарде 13 февраля, ямальцы из других городов приняли участие в беседе по видеосвязи. Обсуждались проблемы, волнующие родителей, в том числе и проблема с записью в санаторий «Большой Тараскуль». Губернатор рассказал, что строительство нового корпуса санатория продолжается, после его сдачи большее количество детей смогут воспользоваться лечебно-оздоровительным отдыхом. В Тарко-Сале планируется открытие инклюзивного класса для детей с особенностями развития.

В 2023 году инклюзивный класс появился в Ноябрьске. Еще один класс работает в Салехарде.