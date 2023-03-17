17 марта 2023
16 марта 2023

В школе города ЯНАО появится класс для особенных детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети-инвалиды смогут учиться в обычной школе и лучше социально адаптироваться Фото:

В центре Ноябрьска (ЯНАО) в обычной общеобразовательной школе в следующем году откроют класс для детей с особенностями развития. Это стало возможно благодаря помощи депутата госдумы от ЯНАО Дмитрия Погорелого. Подробности политик рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Через соцсети ко мне обратилась мама особенного ребенка из Ноябрьска. Оказалось, что в городе в пешей доступности нет школы с возможностью получать образование по специальной адаптированной учебной программе. Благодаря совместным усилиям окружного департамента образования и местного профильного органа, проблема решена. Со следующего учебного года дополнительный класс по спецпрограмме будет открыт в школе, расположенной в самом центре Ноябрьска, в пешей доступности для детей, нуждающихся в этом», — говорится в сообщении.

Погорелый уточнил, что в отдаленном районе города есть учебное заведение, обучающее по спецпрограмме детей-инвалидов, но не у всех есть возможность туда добираться. В таком случае детям предлагают надомное обучение, которое подходит не всем, так как лишает ребенка социально адаптироваться в обществе.

Ранее URA.RU сообщало, что в шадринской школе появится первый для Курганской области класс МВД России. Наряду с гуманитарными, экономическими и иными профилями у старшеклассников появится возможность постигать основы юриспруденции и готовиться к поступлению в вузы системы МВД.

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В центре Ноябрьска (ЯНАО) в обычной общеобразовательной школе в следующем году откроют класс для детей с особенностями развития. Это стало возможно благодаря помощи депутата госдумы от ЯНАО Дмитрия Погорелого. Подробности политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Через соцсети ко мне обратилась мама особенного ребенка из Ноябрьска. Оказалось, что в городе в пешей доступности нет школы с возможностью получать образование по специальной адаптированной учебной программе. Благодаря совместным усилиям окружного департамента образования и местного профильного органа, проблема решена. Со следующего учебного года дополнительный класс по спецпрограмме будет открыт в школе, расположенной в самом центре Ноябрьска, в пешей доступности для детей, нуждающихся в этом», — говорится в сообщении. Погорелый уточнил, что в отдаленном районе города есть учебное заведение, обучающее по спецпрограмме детей-инвалидов, но не у всех есть возможность туда добираться. В таком случае детям предлагают надомное обучение, которое подходит не всем, так как лишает ребенка социально адаптироваться в обществе. Ранее URA.RU сообщало, что в шадринской школе появится первый для Курганской области класс МВД России. Наряду с гуманитарными, экономическими и иными профилями у старшеклассников появится возможность постигать основы юриспруденции и готовиться к поступлению в вузы системы МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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