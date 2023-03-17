В школе города ЯНАО появится класс для особенных детей

18 марта 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Дети-инвалиды смогут учиться в обычной школе и лучше социально адаптироваться Фото: Анна Майорова © URA.RU В центре Ноябрьска (ЯНАО) в обычной общеобразовательной школе в следующем году откроют класс для детей с особенностями развития. Это стало возможно благодаря помощи депутата госдумы от ЯНАО Дмитрия Погорелого. Подробности политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Через соцсети ко мне обратилась мама особенного ребенка из Ноябрьска. Оказалось, что в городе в пешей доступности нет школы с возможностью получать образование по специальной адаптированной учебной программе. Благодаря совместным усилиям окружного департамента образования и местного профильного органа, проблема решена. Со следующего учебного года дополнительный класс по спецпрограмме будет открыт в школе, расположенной в самом центре Ноябрьска, в пешей доступности для детей, нуждающихся в этом», — говорится в сообщении. Погорелый уточнил, что в отдаленном районе города есть учебное заведение, обучающее по спецпрограмме детей-инвалидов, но не у всех есть возможность туда добираться. В таком случае детям предлагают надомное обучение, которое подходит не всем, так как лишает ребенка социально адаптироваться в обществе. Ранее URA.RU сообщало, что в шадринской школе появится первый для Курганской области класс МВД России. Наряду с гуманитарными, экономическими и иными профилями у старшеклассников появится возможность постигать основы юриспруденции и готовиться к поступлению в вузы системы МВД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центре Ноябрьска (ЯНАО) в обычной общеобразовательной школе в следующем году откроют класс для детей с особенностями развития. Это стало возможно благодаря помощи депутата госдумы от ЯНАО Дмитрия Погорелого. Подробности политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Через соцсети ко мне обратилась мама особенного ребенка из Ноябрьска. Оказалось, что в городе в пешей доступности нет школы с возможностью получать образование по специальной адаптированной учебной программе. Благодаря совместным усилиям окружного департамента образования и местного профильного органа, проблема решена. Со следующего учебного года дополнительный класс по спецпрограмме будет открыт в школе, расположенной в самом центре Ноябрьска, в пешей доступности для детей, нуждающихся в этом», — говорится в сообщении. Погорелый уточнил, что в отдаленном районе города есть учебное заведение, обучающее по спецпрограмме детей-инвалидов, но не у всех есть возможность туда добираться. В таком случае детям предлагают надомное обучение, которое подходит не всем, так как лишает ребенка социально адаптироваться в обществе. Ранее URA.RU сообщало, что в шадринской школе появится первый для Курганской области класс МВД России. Наряду с гуманитарными, экономическими и иными профилями у старшеклассников появится возможность постигать основы юриспруденции и готовиться к поступлению в вузы системы МВД.