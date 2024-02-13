В челябинском поселке пять раз за две недели отключали электричество

Жители поселка Шигаево Сосновского района Челябинской области пожаловались на то, что за две недели февраля в их домах пять раз отключали электричество. Четыре из них были плановыми, пятое связано с пиковыми нагрузками, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал».
«За период с 1 по 13 февраля в поселке Шигаево зафиксировано пять отключений электроэнергии общей продолжительностью 28 часов 53 минут. Четыре были плановыми с соответствующими уведомлениями для безопасного ведения работ на энергообъектах в целях повышения надежности и качества электроснабжения, одно аварийное отключение электроэнергии, связанное с повреждением оборудования», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал».
В компании уточнили, что 12 февраля было плановое подключение клиента, для чего с 9-55 до 17-40 производилось отключение воздушной линии электропередачи (ВЛ) 10 кВ. В 17-59 жители поселка пожаловались на нестабильную работу электросети. Специалисты выяснили, что на подстанции ТП-83 был поврежден трансформатор из-за резкого скачка нагрузки при одновременном подключении потребителей.
«Бригада Сосновского РЭС незамедлительно приступила к замене трансформатора, работы в ТП-83 были окончены в тот же день в 22-36. Работы по перераспределению нагрузки запланированы на 14 февраля. При необходимости для восстановления электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения в аварийных ситуациях энергетики применяют передвижные дизель-генераторы — РИСЭ», — добавили в пресс-службе организации.
Энергетики уточнили, что в Сосновском районе после реконструкции вводится в работу подстанция (ПС) 35/10 кВ «Долгая», что обеспечит надежное и качественное электроснабжение жителей поселка Шигаево. Также это позволит подключать новых потребителей.
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