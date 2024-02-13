В челябинском поселке пять раз за две недели отключали электричество

14 февраля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Четыре отклчючения были плановые, пятое — из-за пиковой нагрузки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители поселка Шигаево Сосновского района Челябинской области пожаловались на то, что за две недели февраля в их домах пять раз отключали электричество. Четыре из них были плановыми, пятое связано с пиковыми нагрузками, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал». «За период с 1 по 13 февраля в поселке Шигаево зафиксировано пять отключений электроэнергии общей продолжительностью 28 часов 53 минут. Четыре были плановыми с соответствующими уведомлениями для безопасного ведения работ на энергообъектах в целях повышения надежности и качества электроснабжения, одно аварийное отключение электроэнергии, связанное с повреждением оборудования», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал». В компании уточнили, что 12 февраля было плановое подключение клиента, для чего с 9-55 до 17-40 производилось отключение воздушной линии электропередачи (ВЛ) 10 кВ. В 17-59 жители поселка пожаловались на нестабильную работу электросети. Специалисты выяснили, что на подстанции ТП-83 был поврежден трансформатор из-за резкого скачка нагрузки при одновременном подключении потребителей. «Бригада Сосновского РЭС незамедлительно приступила к замене трансформатора, работы в ТП-83 были окончены в тот же день в 22-36. Работы по перераспределению нагрузки запланированы на 14 февраля. При необходимости для восстановления электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения в аварийных ситуациях энергетики применяют передвижные дизель-генераторы — РИСЭ», — добавили в пресс-службе организации. Энергетики уточнили, что в Сосновском районе после реконструкции вводится в работу подстанция (ПС) 35/10 кВ «Долгая», что обеспечит надежное и качественное электроснабжение жителей поселка Шигаево. Также это позволит подключать новых потребителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Шигаево Сосновского района Челябинской области пожаловались на то, что за две недели февраля в их домах пять раз отключали электричество. Четыре из них были плановыми, пятое связано с пиковыми нагрузками, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал». «За период с 1 по 13 февраля в поселке Шигаево зафиксировано пять отключений электроэнергии общей продолжительностью 28 часов 53 минут. Четыре были плановыми с соответствующими уведомлениями для безопасного ведения работ на энергообъектах в целях повышения надежности и качества электроснабжения, одно аварийное отключение электроэнергии, связанное с повреждением оборудования», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал». В компании уточнили, что 12 февраля было плановое подключение клиента, для чего с 9-55 до 17-40 производилось отключение воздушной линии электропередачи (ВЛ) 10 кВ. В 17-59 жители поселка пожаловались на нестабильную работу электросети. Специалисты выяснили, что на подстанции ТП-83 был поврежден трансформатор из-за резкого скачка нагрузки при одновременном подключении потребителей. «Бригада Сосновского РЭС незамедлительно приступила к замене трансформатора, работы в ТП-83 были окончены в тот же день в 22-36. Работы по перераспределению нагрузки запланированы на 14 февраля. При необходимости для восстановления электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения в аварийных ситуациях энергетики применяют передвижные дизель-генераторы — РИСЭ», — добавили в пресс-службе организации. Энергетики уточнили, что в Сосновском районе после реконструкции вводится в работу подстанция (ПС) 35/10 кВ «Долгая», что обеспечит надежное и качественное электроснабжение жителей поселка Шигаево. Также это позволит подключать новых потребителей.