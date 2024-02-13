Курганский департамент отчитался о почти двух млрд, потраченных на дороги

14 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

На строительство дорог власти потратят федеральные деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти потратят почти два миллиарда рублей на строительство и ремонты дорог. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко на комиссии по вопросам департамента. «У нас три источника финансирования: дорожный фонд — 954 миллионов рублей, проект „Безопасные качественные дороги“ — 455 миллионов рублей, „Безопасные качественные дороги“ на мосты — 440 миллионов рублей. Итого 1 851 000 000 рублей», — сообщил Герасименко. Также, по словам исполняющего обязанности директора, на строительство дорог выделено по федеральной программе «Стимул» 496 миллионов рублей, а проект «Инфраструктурные бюджетные кредиты» — 258 миллионов рублей. Также, как рассказал Герасименко, деньги пойдут на строительство объектов в Заозерном районе города. В план городских властей по ремонту и строительству дорог вошли улицы Витебского, Первомайская и Фарафонова.

Курганские власти потратят почти два миллиарда рублей на строительство и ремонты дорог. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко на комиссии по вопросам департамента. «У нас три источника финансирования: дорожный фонд — 954 миллионов рублей, проект „Безопасные качественные дороги“ — 455 миллионов рублей, „Безопасные качественные дороги“ на мосты — 440 миллионов рублей. Итого 1 851 000 000 рублей», — сообщил Герасименко. Также, по словам исполняющего обязанности директора, на строительство дорог выделено по федеральной программе «Стимул» 496 миллионов рублей, а проект «Инфраструктурные бюджетные кредиты» — 258 миллионов рублей. Также, как рассказал Герасименко, деньги пойдут на строительство объектов в Заозерном районе города. В план городских властей по ремонту и строительству дорог вошли улицы Витебского, Первомайская и Фарафонова.