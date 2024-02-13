13 февраля 2024

Курганский департамент отчитался о почти двух млрд, потраченных на дороги

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На строительство дорог власти потратят федеральные деньги Фото:

Курганские власти потратят почти два миллиарда рублей на строительство и ремонты дорог. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко на комиссии по вопросам департамента.

«У нас три источника финансирования: дорожный фонд — 954 миллионов рублей, проект „Безопасные качественные дороги“ — 455 миллионов рублей, „Безопасные качественные дороги“ на мосты — 440 миллионов рублей. Итого 1 851 000 000 рублей», — сообщил Герасименко. Также, по словам исполняющего обязанности директора, на строительство дорог выделено по федеральной программе «Стимул» 496 миллионов рублей, а проект «Инфраструктурные бюджетные кредиты» — 258 миллионов рублей.

Также, как рассказал Герасименко, деньги пойдут на строительство объектов в Заозерном районе города. В план городских властей по ремонту и строительству дорог вошли улицы Витебского, Первомайская и Фарафонова.

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Курганские власти потратят почти два миллиарда рублей на строительство и ремонты дорог. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко на комиссии по вопросам департамента. «У нас три источника финансирования: дорожный фонд — 954 миллионов рублей, проект „Безопасные качественные дороги“ — 455 миллионов рублей, „Безопасные качественные дороги“ на мосты — 440 миллионов рублей. Итого 1 851 000 000 рублей», — сообщил Герасименко. Также, по словам исполняющего обязанности директора, на строительство дорог выделено по федеральной программе «Стимул» 496 миллионов рублей, а проект «Инфраструктурные бюджетные кредиты» — 258 миллионов рублей. Также, как рассказал Герасименко, деньги пойдут на строительство объектов в Заозерном районе города. В план городских властей по ремонту и строительству дорог вошли улицы Витебского, Первомайская и Фарафонова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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