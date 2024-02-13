ФСБ поймала директора центра социального обслуживания населения в ХМАО на коррупции

Директор Центра социального обслуживания пойдет под суд за хищение денег, которые выделялись на оказание соцуслуг льготной категории граждан. Преступную деятельность пресекли сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области.
«Следствием УМВД России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ (мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями). Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что руководитель подписывал фиктивные акты о предоставлении соцуслуг детям-инвалидам и многодетным семьям. Также он устанавливал себе и сотрудникам центра надбавки и дополнительные премии. Общий ущерб от преступлений составил около двух миллионов рублей.
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