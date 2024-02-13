В ЯНАО студенты могут работать без отрыва от учебы

Артюхов осмотрел новые пространства ямальского колледжа

14 февраля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Студенты ЯМК получили возможность работать без отрыва от учебы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) студенты получили возможность проявить свои профессиональные навыки без отрыва от учебы. Новые образовательные пространства и учебно-производственный комплекс на базе Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) осмотрел губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Артюхов осмотрел новые учебные пространства ЯМК. В новых зонах открыт учебно-производственный комплекс по направлениям „Обработка водных биоресурсов“, „Кондитерские изделия“ и „Ямальский сувенир“. Помимо дохода, для ребят это хорошая возможность окунуться в профессию. При получении диплома у выпускников уже будет первая запись в трудовой книжке», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Губернатору показали учебные зоны, созданные для подготовки обучающихся по профилю «Туризм и сфера услуг». Для студентов изготовлен гостиничный номер, офис турфирмы, зона приема и размещения гостей, студия красоты в направлении парикмахерского искусства, косметологии и визажа, учебная кухня, пекарня и кондитерский цех. В 2023 году ЯМК стал одним из 60 победителей конкурса Министерства просвещения РФ. Средства гранта на оборудование образовательных пространств позволили колледжу создать новые практико-ориентированные локации.

В Салехарде (ЯНАО) студенты получили возможность проявить свои профессиональные навыки без отрыва от учебы. Новые образовательные пространства и учебно-производственный комплекс на базе Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) осмотрел губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Артюхов осмотрел новые учебные пространства ЯМК. В новых зонах открыт учебно-производственный комплекс по направлениям „Обработка водных биоресурсов“, „Кондитерские изделия“ и „Ямальский сувенир“. Помимо дохода, для ребят это хорошая возможность окунуться в профессию. При получении диплома у выпускников уже будет первая запись в трудовой книжке», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Губернатору показали учебные зоны, созданные для подготовки обучающихся по профилю «Туризм и сфера услуг». Для студентов изготовлен гостиничный номер, офис турфирмы, зона приема и размещения гостей, студия красоты в направлении парикмахерского искусства, косметологии и визажа, учебная кухня, пекарня и кондитерский цех. В 2023 году ЯМК стал одним из 60 победителей конкурса Министерства просвещения РФ. Средства гранта на оборудование образовательных пространств позволили колледжу создать новые практико-ориентированные локации.