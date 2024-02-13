В ЯНАО студенты могут работать без отрыва от учебы

В Салехарде (ЯНАО) студенты получили возможность проявить свои профессиональные навыки без отрыва от учебы. Новые образовательные пространства и учебно-производственный комплекс на базе Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) осмотрел губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
«Артюхов осмотрел новые учебные пространства ЯМК. В новых зонах открыт учебно-производственный комплекс по направлениям „Обработка водных биоресурсов“, „Кондитерские изделия“ и „Ямальский сувенир“. Помимо дохода, для ребят это хорошая возможность окунуться в профессию. При получении диплома у выпускников уже будет первая запись в трудовой книжке», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Губернатору показали учебные зоны, созданные для подготовки обучающихся по профилю «Туризм и сфера услуг». Для студентов изготовлен гостиничный номер, офис турфирмы, зона приема и размещения гостей, студия красоты в направлении парикмахерского искусства, косметологии и визажа, учебная кухня, пекарня и кондитерский цех.
В 2023 году ЯМК стал одним из 60 победителей конкурса Министерства просвещения РФ. Средства гранта на оборудование образовательных пространств позволили колледжу создать новые практико-ориентированные локации.
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