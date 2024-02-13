В Екатеринбург привезли президентский кортеж на фоне слухов о визите Путина

В Екатеринбург доставили машины из гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) — на фоне слухов о том, что город с рабочим визитом посетит президент России Владимир Путин. Информацию о доставке URA.RU подтвердил осведомленный источник.
По предварительным данным, машины доставили в Екатеринбург вечером 12 февраля. Затем их разместили в гараже автохозяйства областного правительства (фото публиковал Е1.ru).
О том, что Путин может приехать в Свердловскую область, URA.RU сообщало еще в конце января. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции в ожидании встречи с российским лидером.
По предварительным данным, Путин может посетить, помимо Екатеринбурга, Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
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