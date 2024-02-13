13 февраля 2024

В Екатеринбург привезли президентский кортеж на фоне слухов о визите Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, российский флаг, штандарт, триколор, флаг россии, президентский кортеж
Машины заметили в городе еще 12 февраля Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ждут Владимира Путина

В Екатеринбург доставили машины из гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) — на фоне слухов о том, что город с рабочим визитом посетит президент России Владимир Путин. Информацию о доставке URA.RU подтвердил осведомленный источник.

По предварительным данным, машины доставили в Екатеринбург вечером 12 февраля. Затем их разместили в гараже автохозяйства областного правительства (фото публиковал Е1.ru).

О том, что Путин может приехать в Свердловскую область, URA.RU сообщало еще в конце января. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции в ожидании встречи с российским лидером.

По предварительным данным, Путин может посетить, помимо Екатеринбурга, Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург доставили машины из гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) — на фоне слухов о том, что город с рабочим визитом посетит президент России Владимир Путин. Информацию о доставке URA.RU подтвердил осведомленный источник. По предварительным данным, машины доставили в Екатеринбург вечером 12 февраля. Затем их разместили в гараже автохозяйства областного правительства (фото публиковал Е1.ru). О том, что Путин может приехать в Свердловскую область, URA.RU сообщало еще в конце января. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции в ожидании встречи с российским лидером. По предварительным данным, Путин может посетить, помимо Екатеринбурга, Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...