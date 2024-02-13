Свердловчанина, попавшего в ДТП на автобусе с юными хоккеистами, оставили в СИЗО

Игоря Миненко, водителя автобуса, который попал в смертельное ДТП со свердловской детской хоккейной командой, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Миненко пытался обжаловать решение Невьянского городского суда, который отправил его под стражу. «Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционных жалоб защитников не нашел оснований для вмешательства в постановления Невьянского горсуда»», — пояснили в суде. Мужчина будет в СИЗО по 28 марта.
ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Citroеn унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Вся актуальная информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.
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