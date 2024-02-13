13 февраля 2024

Свердловчанина, попавшего в ДТП на автобусе с юными хоккеистами, оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Игорь Миненко будет под стражей по 28 марта (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Игоря Миненко, водителя автобуса, который попал в смертельное ДТП со свердловской детской хоккейной командой, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Миненко пытался обжаловать решение Невьянского городского суда, который отправил его под стражу. «Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционных жалоб защитников не нашел оснований для вмешательства в постановления Невьянского горсуда»», — пояснили в суде. Мужчина будет в СИЗО по 28 марта.

ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Citroеn унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Вся актуальная информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.

Игорь Миненко участвовал в суде по видеосвязи
Игорь Миненко участвовал в суде по видеосвязи
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Игоря Миненко, водителя автобуса, который попал в смертельное ДТП со свердловской детской хоккейной командой, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Миненко пытался обжаловать решение Невьянского городского суда, который отправил его под стражу. «Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционных жалоб защитников не нашел оснований для вмешательства в постановления Невьянского горсуда»», — пояснили в суде. Мужчина будет в СИЗО по 28 марта. ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Citroеn унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Вся актуальная информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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