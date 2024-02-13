13 февраля 2024

Бастрыкин вмешался в конфликт детей мигрантов с учениками челябинской школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин взял ситуацию на контроль Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с избиением детьми мигрантов учеников школы в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, он поручил руководству регионального следкома доложить о ходе проверки.

«Внимание Бастрыкина обращено на публикацию о том, что в Челябинске двое детей мигрантов, обучающиеся в одной из местных школ, систематически наносят побои одноклассникам, а также высказывают в их адрес угрозы. Пострадавшие неоднократно обращались за медицинской помощью. Администрация образовательного учреждения мер реагирования не принимает», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по факту произошедшего организована процессуальная проверка. Бастрыкин ждет от руководства регионального управления доклад о ходе проверки и ее предварительных и окончательных результатах. Помимо этого, поставлена задача определиться с решениями по урегулированию озвученной проблемы.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с избиением детьми мигрантов учеников школы в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, он поручил руководству регионального следкома доложить о ходе проверки. «Внимание Бастрыкина обращено на публикацию о том, что в Челябинске двое детей мигрантов, обучающиеся в одной из местных школ, систематически наносят побои одноклассникам, а также высказывают в их адрес угрозы. Пострадавшие неоднократно обращались за медицинской помощью. Администрация образовательного учреждения мер реагирования не принимает», — сообщает пресс-служба СК РФ. В следственном управлении СКР по Челябинской области по факту произошедшего организована процессуальная проверка. Бастрыкин ждет от руководства регионального управления доклад о ходе проверки и ее предварительных и окончательных результатах. Помимо этого, поставлена задача определиться с решениями по урегулированию озвученной проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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