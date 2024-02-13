Бастрыкин вмешался в конфликт детей мигрантов с учениками челябинской школы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с избиением детьми мигрантов учеников школы в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, он поручил руководству регионального следкома доложить о ходе проверки.
«Внимание Бастрыкина обращено на публикацию о том, что в Челябинске двое детей мигрантов, обучающиеся в одной из местных школ, систематически наносят побои одноклассникам, а также высказывают в их адрес угрозы. Пострадавшие неоднократно обращались за медицинской помощью. Администрация образовательного учреждения мер реагирования не принимает», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В следственном управлении СКР по Челябинской области по факту произошедшего организована процессуальная проверка. Бастрыкин ждет от руководства регионального управления доклад о ходе проверки и ее предварительных и окончательных результатах. Помимо этого, поставлена задача определиться с решениями по урегулированию озвученной проблемы.
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