Пермяков зовут на курс по тактической медицине, который разработали участники СВО

В Перми пройдет курс по тактической медицине, разработанный участниками СВО

14 февраля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Участников курса научат оказывать первую медицинскую помощь в экстремальных условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми пройдет курс по тактической медицине, разработчиками которого являются участники боевых действий в СВО. Организаторы курса отмечают, что он «подходит военным и гражданским лицам, желающим подготовить себя […] к командировке в особые регионы». Информация размещена в группе «Технологии выживания — Тактическая медицина» в соцсети «ВКонтакте». «С 1 по 3 марта в Перми пройдет Базовый курс по тактической медицине. Курс предназначен для людей с любым уровнем подготовки. Участники овладеют навыками оказания первой помощи себе и окружающим в экстремальных ситуациях. Программа курса разработана участниками боевых действий с учетом опыта, полученного на СВО», — говорится в анонсе. Инструкторами являются действующие медработники и сотрудники спецподразделений, аттестованные по программе военного хирурга, кандидата медицинских наук Юрия Евича (ДНР). Евич также является основателем курса «Технология выживания». Подобный курс проводился в Перми в 2019 году.

В Перми пройдет курс по тактической медицине, разработчиками которого являются участники боевых действий в СВО. Организаторы курса отмечают, что он «подходит военным и гражданским лицам, желающим подготовить себя […] к командировке в особые регионы». Информация размещена в группе «Технологии выживания — Тактическая медицина» в соцсети «ВКонтакте». «С 1 по 3 марта в Перми пройдет Базовый курс по тактической медицине. Курс предназначен для людей с любым уровнем подготовки. Участники овладеют навыками оказания первой помощи себе и окружающим в экстремальных ситуациях. Программа курса разработана участниками боевых действий с учетом опыта, полученного на СВО», — говорится в анонсе. Инструкторами являются действующие медработники и сотрудники спецподразделений, аттестованные по программе военного хирурга, кандидата медицинских наук Юрия Евича (ДНР). Евич также является основателем курса «Технология выживания». Подобный курс проводился в Перми в 2019 году.