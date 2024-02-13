13 февраля 2024

Пермяков зовут на курс по тактической медицине, который разработали участники СВО

В Перми пройдет курс по тактической медицине, разработанный участниками СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Курс тактической медицины в парке Патриот. Верхняя Пышма, тактическая медицина
Участников курса научат оказывать первую медицинскую помощь в экстремальных условиях Фото:

В Перми пройдет курс по тактической медицине, разработчиками которого являются участники боевых действий в СВО. Организаторы курса отмечают, что он «подходит военным и гражданским лицам, желающим подготовить себя […] к командировке в особые регионы». Информация размещена в группе «Технологии выживания — Тактическая медицина» в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 по 3 марта в Перми пройдет Базовый курс по тактической медицине. Курс предназначен для людей с любым уровнем подготовки. Участники овладеют навыками оказания первой помощи себе и окружающим в экстремальных ситуациях. Программа курса разработана участниками боевых действий с учетом опыта, полученного на СВО», — говорится в анонсе.

Инструкторами являются действующие медработники и сотрудники спецподразделений, аттестованные по программе военного хирурга, кандидата медицинских наук Юрия Евича (ДНР). Евич также является основателем курса «Технология выживания». Подобный курс проводился в Перми в 2019 году.

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В Перми пройдет курс по тактической медицине, разработчиками которого являются участники боевых действий в СВО. Организаторы курса отмечают, что он «подходит военным и гражданским лицам, желающим подготовить себя […] к командировке в особые регионы». Информация размещена в группе «Технологии выживания — Тактическая медицина» в соцсети «ВКонтакте». «С 1 по 3 марта в Перми пройдет Базовый курс по тактической медицине. Курс предназначен для людей с любым уровнем подготовки. Участники овладеют навыками оказания первой помощи себе и окружающим в экстремальных ситуациях. Программа курса разработана участниками боевых действий с учетом опыта, полученного на СВО», — говорится в анонсе. Инструкторами являются действующие медработники и сотрудники спецподразделений, аттестованные по программе военного хирурга, кандидата медицинских наук Юрия Евича (ДНР). Евич также является основателем курса «Технология выживания». Подобный курс проводился в Перми в 2019 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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