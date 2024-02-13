Уволившиеся сотрудники мэрии крупнейшего тюменского поселка подставили нового главу

Нового главу мэрии Московского МО (Тюмень) Подушко подставили

14 февраля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Сотрудники администрации Московского МО зачистили свои рабочие компьютеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уволившиеся сотрудники администрации Московского муниципального образования (самый крупный поселок Тюменского района) подставили новую руководительницу Анну Подушко. Как сообщают источники URA.RU, некоторые из них полностью очистили свои рабочие компьютеры. «Теперь приходится заново устанавливать все необходимые программы, из-за чего работа мэрии замедляется. Для чего это было сделано — не ясно», — делятся собеседники агентства. По одной из версий, «подставу» мог организовать экс-глава Михаил Захаров, отставку которого инициировала глава района Ольга Зимина. По другой версии — сотрудники просто не разобрались, пытаясь удалить свои учетные записи. Агентство направило запрос в администрацию Московского МО. Ответ на него ожидается. Ранее глава Тюменского района Ольга Зимина устроила зачистку администрации Московского МО. В отставку ушли глава Михаил Захаров, его заместители и бухгалтерия.

Уволившиеся сотрудники администрации Московского муниципального образования (самый крупный поселок Тюменского района) подставили новую руководительницу Анну Подушко. Как сообщают источники URA.RU, некоторые из них полностью очистили свои рабочие компьютеры. «Теперь приходится заново устанавливать все необходимые программы, из-за чего работа мэрии замедляется. Для чего это было сделано — не ясно», — делятся собеседники агентства. По одной из версий, «подставу» мог организовать экс-глава Михаил Захаров, отставку которого инициировала глава района Ольга Зимина. По другой версии — сотрудники просто не разобрались, пытаясь удалить свои учетные записи. Агентство направило запрос в администрацию Московского МО. Ответ на него ожидается. Ранее глава Тюменского района Ольга Зимина устроила зачистку администрации Московского МО. В отставку ушли глава Михаил Захаров, его заместители и бухгалтерия.