13 февраля 2024

Бизнесмен сохранит деньги муниципалитету в ЯНАО

Власти Надыма заплатят в три раза меньше запланированного за светящиеся арки
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Надымского района заплатит за иллюминацию 2, 9 млн рублей вместо 8,9 млн Фото:

В Надыме (ЯНАО) поставка и установка светящихся арок в виде сердец обойдется властям в 2,9 млн рублей, что в три раза меньше изначальной суммы контракта. Как указано на портале Госзакупок, конкурс выиграл индивидуальный предприниматель из Омска.

«Начальная цена контракта — 8 960 000 рублей. Определен исполнитель на поставку и установку светодиодных арок и световых фигур. Победитель — ИП Владислав Пичугин. Цена контракта равна 2 928 435,38 рублей», — сообщается на сайте.

Как указано на сервисе «Сбис», индивидуальный предприниматель зарегистрирован в Омске. Всего в конкурсе на заключения контракта было подано 13 заявок.

Как URA.RU сообщало ранее, администрация Надымского района планирует украсить световыми объектами новый Молодежный бульвар на улице Комсомольской. Всего будет установлено шесть светящихся арок в виде сердец и по одной фигуре белки, глухаря и лося.

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В Надыме (ЯНАО) поставка и установка светящихся арок в виде сердец обойдется властям в 2,9 млн рублей, что в три раза меньше изначальной суммы контракта. Как указано на портале Госзакупок, конкурс выиграл индивидуальный предприниматель из Омска. «Начальная цена контракта — 8 960 000 рублей. Определен исполнитель на поставку и установку светодиодных арок и световых фигур. Победитель — ИП Владислав Пичугин. Цена контракта равна 2 928 435,38 рублей», — сообщается на сайте. Как указано на сервисе «Сбис», индивидуальный предприниматель зарегистрирован в Омске. Всего в конкурсе на заключения контракта было подано 13 заявок. Как URA.RU сообщало ранее, администрация Надымского района планирует украсить световыми объектами новый Молодежный бульвар на улице Комсомольской. Всего будет установлено шесть светящихся арок в виде сердец и по одной фигуре белки, глухаря и лося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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