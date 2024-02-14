Общество Умерла мать Бориса Немцова 14 февраля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 + Дина Эйдман ушла из жизни на 97 году жизни Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Убийство Бориса Немцова Умерла мать российского политика Бориса Немцова — Дина Эйдман. Она ушла из жизни на 97 году жизни. Об этом рассказала внучка женщины Жанна. «Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой», — написала Жанна Немцова в соцсетях. Прощание с погибшей запланировано на 16 февраля. Сам Борис Немцов погиб в 2015 году. Он был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту. Умерла мать российского политика Бориса Немцова — Дина Эйдман. Она ушла из жизни на 97 году жизни. Об этом рассказала внучка женщины Жанна. «Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой», — написала Жанна Немцова в соцсетях. Прощание с погибшей запланировано на 16 февраля. Сам Борис Немцов погиб в 2015 году. Он был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям