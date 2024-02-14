Умерла мать Бориса Немцова

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Гражданская панихида и похороны Бориса Немцова. Москва. , мать немцова, эйдман дина
Дина Эйдман ушла из жизни на 97 году жизни Фото:
новость из сюжета
Убийство Бориса Немцова

Умерла мать российского политика Бориса Немцова — Дина Эйдман. Она ушла из жизни на 97 году жизни. Об этом рассказала внучка женщины Жанна.

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой», — написала Жанна Немцова в соцсетях. Прощание с погибшей запланировано на 16 февраля.

Сам Борис Немцов погиб в 2015 году. Он был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту.

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Умерла мать российского политика Бориса Немцова — Дина Эйдман. Она ушла из жизни на 97 году жизни. Об этом рассказала внучка женщины Жанна. «Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой», — написала Жанна Немцова в соцсетях. Прощание с погибшей запланировано на 16 февраля. Сам Борис Немцов погиб в 2015 году. Он был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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