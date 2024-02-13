Певица Савичева выложила припев новой песни в свой день рождения. Видео

14 февраля 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Певица Савичева проспойлерила припев новой песни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева из Кургана празднует день рождения 14 февраля. В своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» артистка в честь своего праздника выложила припев предстоящей песни «Девочка». «В честь моего Дня рождения пою эти слова и для себя и для вас, дорогие мои. „Девочка“ появится на всех цифровых площадках 16 февраля, а пока — наслаждаемся припевом», — указано в посте группы Юлии Савичевой. Певица готовит к выпуску новый альбом. Первый релиз уже намечен на 16 февраля. О самом альбоме артистка рассказала немного. Савичева поделилась, что в сборнике будут песни со смешением нескольких жанров. Ранее URA.RU писало, что курганская певица Юлия Савичева представила новую песню «Любовь оставляет шрамы», исполненную в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера состоялась на рождественском концерте Лепса 7 января.

Певица Юлия Савичева из Кургана празднует день рождения 14 февраля. В своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» артистка в честь своего праздника выложила припев предстоящей песни «Девочка». «В честь моего Дня рождения пою эти слова и для себя и для вас, дорогие мои. „Девочка“ появится на всех цифровых площадках 16 февраля, а пока — наслаждаемся припевом», — указано в посте группы Юлии Савичевой. Певица готовит к выпуску новый альбом. Первый релиз уже намечен на 16 февраля. О самом альбоме артистка рассказала немного. Савичева поделилась, что в сборнике будут песни со смешением нескольких жанров. Ранее URA.RU писало, что курганская певица Юлия Савичева представила новую песню «Любовь оставляет шрамы», исполненную в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера состоялась на рождественском концерте Лепса 7 января.