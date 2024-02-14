Мосбиржа неожиданно приостановила торги

Мосбиржа приостановила торги без объяснения причины, отмечается на сайте
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Это произошло неожиданно, начиная с 10:36 (по Мск).
«Торги на фондовом рынке приостановлены с 10.36», — отмечается на сайте Мосбиржи. Пока неизвестно, надолго ли приостановлены торги и по какой причине. Отмечается, что об их возобновлении будет сообщено отдельно.
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