Мосбиржа неожиданно приостановила торги

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Мосбиржа приостановила торги без объяснения причины, отмечается на сайте Фото:

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Это произошло неожиданно, начиная с 10:36 (по Мск).

«Торги на фондовом рынке приостановлены с 10.36», — отмечается на сайте Мосбиржи. Пока неизвестно, надолго ли приостановлены торги и по какой причине. Отмечается, что об их возобновлении будет сообщено отдельно.

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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. Это произошло неожиданно, начиная с 10:36 (по Мск). «Торги на фондовом рынке приостановлены с 10.36», — отмечается на сайте Мосбиржи. Пока неизвестно, надолго ли приостановлены торги и по какой причине. Отмечается, что об их возобновлении будет сообщено отдельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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