Жители Нового Уренгоя устали бороться с нашествием грызунов и насекомых

В Новом Уренгое мыши пробираются в квартиры из мусоропровода в подъезде дома Фото: Илья Московец © URA.RU

Жильцы многоквартирного дома в Новом Уренгое (ЯНАО) пожаловались на грызунов и насекомых, которые завелись в подъезде. Кроме того, мыши проникают в квартиры горожан, сообщают новоуренгойцы в telegram.

«Новый Уренгой, микрорайон Восточный 2/4, 2 подъезд, в мусоропроводе мыши. В декабре проводили дезинсекцию, мыши попадают в квартиру аж на 5 этаже, бегают по натяжной потолку. Приемная управляющей компании „Уютный Север“ отказывается дать номер директора, и предлагает записаться к нему на прием. На заявку не реагируют, утверждают, что мышей в подъезде нет. В 3 подъезде куча тараканов, жильцы уже устали бороться и просят помочь управляющую компанию», — написал Андрей Васильевич в telegram-канале «Обращения ЯНАО». На видео, которое предоставил жилец дома, видно, что с потолка, где по словам мужчины бегают грызуны, отваливается штукатурка.

В городской администрации сообщили, что управляющая компания обязана провести внеплановую обработку подъездов, если она требуется. «Оставьте заявку на дератизацию и дезинсекцию в РЭС управляющей компании „Уютный Север“. УК уведомит жителей о проведении обработки в помещениях общего пользования. Услугу оказывает специализированная организация. Обработка в квартирах осуществляется за счет жильцов. Если управляющая компания не реагирует на обращения, поможет урегулировать ситуацию Госжилнадзор», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о проблемах с грызунами в Лабытнанги (ЯНАО). Жители города обнаружили мышей в теплой остановке.

Тараканы в подъезде жилого дома, Новый Уренгой Фото: telegram-канал «Обращения ЯНАО»