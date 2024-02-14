Путин призвал активнее применять современные технологии в борьбе с ЧС

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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин призвал развивать технологии в РФ Фото:

Российский президент Владимир Путин предложил внедрять и развивать технологические системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Также он призвал развивать объекты гражданской обороны в регионах.

«Особого внимания требует развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Для этого активнее следует использовать возможности современных технологий», — подчеркнул Владимир Путин в ходе пленарной сессии. Подчеркивая свои слова, он добавил, что необходимо внедрять новые программные обеспечения, которые позволят оперативнее анализировать информацию с ЧС.

В Правительстве РФ неоднократно отмечали, что нужно развивать современные технологи при производстве. Также премьер-министр страны Михаил Мишустин призывал развивать искусственный интеллект.

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Российский президент Владимир Путин предложил внедрять и развивать технологические системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Также он призвал развивать объекты гражданской обороны в регионах. «Особого внимания требует развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Для этого активнее следует использовать возможности современных технологий», — подчеркнул Владимир Путин в ходе пленарной сессии. Подчеркивая свои слова, он добавил, что необходимо внедрять новые программные обеспечения, которые позволят оперативнее анализировать информацию с ЧС. В Правительстве РФ неоднократно отмечали, что нужно развивать современные технологи при производстве. Также премьер-министр страны Михаил Мишустин призывал развивать искусственный интеллект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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