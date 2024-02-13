В Перми на год перекроют мост в Индустриальный район

Мост на улице Карпинского перекроют в начале 2024 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми на год планируют закрыть движение по мосту на улице Карпинского над железной дорогой. Причиной ограничений станет реконструкция путепровода.

«Приступить к реконструкции путепровода над Транссибирской магистралью планируется в первом полугодии 2024 года. На участке проведения работ с момента их начала и до завершения будет полностью прекращено движение всех видов транспорта. Завершение работ запланировано до конца первого полугодия 2025 года», — пишет 59.ru со ссылкой на региональное министерство транспорта.

Уточняется, что движение будет перекрыто на участке от шоссе Космонавтов до улицы Левченко. Из-за этого изменится маршрут транспорта, на как именно пустят автобусы, пока неизвестно. В минтрансе пообещали, что на время перекрытия по трамвайному маршруту пустят компенсационный автобус. После реконструкции на мосту будет три полосы для движение автомобилей и автобусов в каждую сторону, а между ними — трамвайные пути.

Ранее стало известно, что с 23 февраля перекроют движение на шоссе Космонавтов. Причиной стало строительство дороги по улице Крисанова.