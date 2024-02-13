13 февраля 2024

В Перми на год перекроют мост в Индустриальный район

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Солнечный день. Пермь, виды, пермь, индустриальный район
Мост на улице Карпинского перекроют в начале 2024 года Фото:

В Перми на год планируют закрыть движение по мосту на улице Карпинского над железной дорогой. Причиной ограничений станет реконструкция путепровода.

«Приступить к реконструкции путепровода над Транссибирской магистралью планируется в первом полугодии 2024 года. На участке проведения работ с момента их начала и до завершения будет полностью прекращено движение всех видов транспорта. Завершение работ запланировано до конца первого полугодия 2025 года», — пишет 59.ru со ссылкой на региональное министерство транспорта.

Уточняется, что движение будет перекрыто на участке от шоссе Космонавтов до улицы Левченко. Из-за этого изменится маршрут транспорта, на как именно пустят автобусы, пока неизвестно. В минтрансе пообещали, что на время перекрытия по трамвайному маршруту пустят компенсационный автобус. После реконструкции на мосту будет три полосы для движение автомобилей и автобусов в каждую сторону, а между ними — трамвайные пути.

Ранее стало известно, что с 23 февраля перекроют движение на шоссе Космонавтов. Причиной стало строительство дороги по улице Крисанова.

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В Перми на год планируют закрыть движение по мосту на улице Карпинского над железной дорогой. Причиной ограничений станет реконструкция путепровода. «Приступить к реконструкции путепровода над Транссибирской магистралью планируется в первом полугодии 2024 года. На участке проведения работ с момента их начала и до завершения будет полностью прекращено движение всех видов транспорта. Завершение работ запланировано до конца первого полугодия 2025 года», — пишет 59.ru со ссылкой на региональное министерство транспорта. Уточняется, что движение будет перекрыто на участке от шоссе Космонавтов до улицы Левченко. Из-за этого изменится маршрут транспорта, на как именно пустят автобусы, пока неизвестно. В минтрансе пообещали, что на время перекрытия по трамвайному маршруту пустят компенсационный автобус. После реконструкции на мосту будет три полосы для движение автомобилей и автобусов в каждую сторону, а между ними — трамвайные пути. Ранее стало известно, что с 23 февраля перекроют движение на шоссе Космонавтов. Причиной стало строительство дороги по улице Крисанова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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