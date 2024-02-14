Мосбиржа возобновила торги

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Клипарт. Москва, московская биржа, ММВБ
Мосбиржа возобновила торги Фото:

Московская биржа возобновила торги после их приостановки. Торги были недоступны в течение часа.

«Торги на фондовом рынке возобновлены в 11:35 по мск», — говорится в сообщении Мосбиржи. Уточняется, что остановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка.

Ранее сообщалось о прекращении торгов с 10:36 по мск. Также торги приостанавливались днем ранее из-за аппаратной ошибки.

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Московская биржа возобновила торги после их приостановки. Торги были недоступны в течение часа. «Торги на фондовом рынке возобновлены в 11:35 по мск», — говорится в сообщении Мосбиржи. Уточняется, что остановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка. Ранее сообщалось о прекращении торгов с 10:36 по мск. Также торги приостанавливались днем ранее из-за аппаратной ошибки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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