Мосбиржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги после их приостановки. Торги были недоступны в течение часа.
«Торги на фондовом рынке возобновлены в 11:35 по мск», — говорится в сообщении Мосбиржи. Уточняется, что остановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка.
Ранее сообщалось о прекращении торгов с 10:36 по мск. Также торги приостанавливались днем ранее из-за аппаратной ошибки.
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