Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтехранилище в Воронежской области. Однако российские солдаты помешали им. Беспилотник был отражен при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО).
«ВСУ попытались атаковать нефтехранилище „Придонское“ в Воронежской области», — передает Mash. По предварительной информации, Украина использовала беспилотник UJ-22 Airborne. На его борту находилось около 3,5 килограмма взрывчатки.
Этой ночью Киев также пытался при помощи дронов атаковать три российские территории. Это Воронежская и Белгородская области, а также акватория Черного моря. БПЛА были успешно отражены. Украина зачастую пытается совершать удары по нефтяным российским хранилищам и другим объектам.
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