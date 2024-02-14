Mash: ПВО России отразила атаку ВСУ на нефтехранилище под Воронежем

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ВСУ атаковали нефтехранилище под Воронежем Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтехранилище в Воронежской области. Однако российские солдаты помешали им. Беспилотник был отражен при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО).

«ВСУ попытались атаковать нефтехранилище „Придонское“ в Воронежской области», — передает Mash. По предварительной информации, Украина использовала беспилотник UJ-22 Airborne. На его борту находилось около 3,5 килограмма взрывчатки.

Этой ночью Киев также пытался при помощи дронов атаковать три российские территории. Это Воронежская и Белгородская области, а также акватория Черного моря. БПЛА были успешно отражены. Украина зачастую пытается совершать удары по нефтяным российским хранилищам и другим объектам.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтехранилище в Воронежской области. Однако российские солдаты помешали им. Беспилотник был отражен при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО). «ВСУ попытались атаковать нефтехранилище „Придонское“ в Воронежской области», — передает Mash. По предварительной информации, Украина использовала беспилотник UJ-22 Airborne. На его борту находилось около 3,5 килограмма взрывчатки. Этой ночью Киев также пытался при помощи дронов атаковать три российские территории. Это Воронежская и Белгородская области, а также акватория Черного моря. БПЛА были успешно отражены. Украина зачастую пытается совершать удары по нефтяным российским хранилищам и другим объектам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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