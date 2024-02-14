Армия России сорвала теракты ВСУ в трех регионах страны

Минобороны: российская армия уничтожила девять дронов ВСУ над тремя регионами РФ
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ВСУ запустили девять дронов в направлении трех российских регионов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВС РФ ночью сорвали попытки украинских сил организовать теракты на территории трех российских регионов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали атаковать области при помощи девяти беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить теракты при помощи девяти БПЛА по объектам на территории РФ», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что дроны были запущены в направлении трех российских регионов. Девять БПЛА были уничтожены в Белгородской и Воронежской областях, а также над акваторией Черного моря.

На днях украинская армия ударила при помощи дрона по Белгородской области. Тогда был поврежден автобус, на котором ехали мирные граждане.

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Солдаты ВС РФ ночью сорвали попытки украинских сил организовать теракты на территории трех российских регионов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали атаковать области при помощи девяти беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить теракты при помощи девяти БПЛА по объектам на территории РФ», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что дроны были запущены в направлении трех российских регионов. Девять БПЛА были уничтожены в Белгородской и Воронежской областях, а также над акваторией Черного моря. На днях украинская армия ударила при помощи дрона по Белгородской области. Тогда был поврежден автобус, на котором ехали мирные граждане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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