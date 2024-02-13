Главную патриотическую выставку Перми переформатировали

В Перми патриотическая выставка «Оружие Победы» открывается после переустройства

Выставку обновляли месяц Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми военно-патриотическая выставка «Оружие Победы», которая стала основой для экспозиции о спецоперации, открывается после переустройства. Теперь все пространство именуется «Мы защищаем свой родной дом». Это название ранее дали отделу выставки, посвященному СВО. Об этом сообщила куратор лектория выставки Светлана Неволина.

«„Оружие Победы“ вновь открывает свои двери для посетителей. После реэкспозиции и некоторых изменений, пространство получило новое название — Выставка-форум „Мы Защищаем Свой Родной Дом“», — написала Неволина в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, первые лекции и кинопоказы стартуют 15 февраля. Связаться с Неволиной, чтобы узнать подробности об изменениях на выставке, URA.RU не удалось — она не ответила на телефонный звонок. В региональном минпромторге, который курирует проект, от комментариев отказались, обещав подготовить пресс-релиз.

Выставку «Оружие Победы» открыли в июне 2023 года. В октябре здесь появился специальный отдел «Мы защищаем свой дом», посвященный спецоперации. Эта экспозиция посвящена событиям, предшествовавшим началу специальной военной операции и роли Прикамья в поддержке участников СВО, говорится на сайте проекта. На экскурсии по ней рассказывают о причинах и хронологии «развития национализма и нацизма на территории Украины», майдане 2014 года, причинах СВО. 15 января пространство закрыли для посетителей, чтобы провести переэкспозицию.