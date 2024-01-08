В Перми закрыли масштабную выставку «Оружие Победы»

09 января 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

На оружейной выставке идет обновление Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми приостановила работу масштабная выставка «Оружие Победы», которая стала одним из флагманских событий 300-летия Перми, а также основой для экспозиции, посвященной спецоперации. Как пояснили в Пермском краеведческом музее, выставку откроют во второй половине февраля после обновления. «Выставка закрыта на переэкспозицию до 15 февраля. Будем держать вас в курсе всех изменений», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». «Оружие Победы» открыли в июне 2023 года. Здесь представлено более 400 экспонатов военной техники, документов, плакатов. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показывал экспозицию вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Здесь также побывали актер Алексей Чадов и сенатор Алексей Пушков. В октябре на базе «Оружия Победы» открылась выставка «Мы защищаем свой дом», посвященная спецоперации.

В Перми приостановила работу масштабная выставка «Оружие Победы», которая стала одним из флагманских событий 300-летия Перми, а также основой для экспозиции, посвященной спецоперации. Как пояснили в Пермском краеведческом музее, выставку откроют во второй половине февраля после обновления. «Выставка закрыта на переэкспозицию до 15 февраля. Будем держать вас в курсе всех изменений», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». «Оружие Победы» открыли в июне 2023 года. Здесь представлено более 400 экспонатов военной техники, документов, плакатов. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показывал экспозицию вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Здесь также побывали актер Алексей Чадов и сенатор Алексей Пушков. В октябре на базе «Оружия Победы» открылась выставка «Мы защищаем свой дом», посвященная спецоперации.