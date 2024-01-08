08 января 2024

В Перми закрыли масштабную выставку «Оружие Победы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Оружие Победы". Завод Шпагина. Пермь, выставка оружия
На оружейной выставке идет обновление Фото:

В Перми приостановила работу масштабная выставка «Оружие Победы», которая стала одним из флагманских событий 300-летия Перми, а также основой для экспозиции, посвященной спецоперации. Как пояснили в Пермском краеведческом музее, выставку откроют во второй половине февраля после обновления.

«Выставка закрыта на переэкспозицию до 15 февраля. Будем держать вас в курсе всех изменений», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

«Оружие Победы» открыли в июне 2023 года. Здесь представлено более 400 экспонатов военной техники, документов, плакатов. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показывал экспозицию вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Здесь также побывали актер Алексей Чадов и сенатор Алексей Пушков. В октябре на базе «Оружия Победы» открылась выставка «Мы защищаем свой дом», посвященная спецоперации.

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В Перми приостановила работу масштабная выставка «Оружие Победы», которая стала одним из флагманских событий 300-летия Перми, а также основой для экспозиции, посвященной спецоперации. Как пояснили в Пермском краеведческом музее, выставку откроют во второй половине февраля после обновления. «Выставка закрыта на переэкспозицию до 15 февраля. Будем держать вас в курсе всех изменений», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». «Оружие Победы» открыли в июне 2023 года. Здесь представлено более 400 экспонатов военной техники, документов, плакатов. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показывал экспозицию вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и полпреду в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Здесь также побывали актер Алексей Чадов и сенатор Алексей Пушков. В октябре на базе «Оружия Победы» открылась выставка «Мы защищаем свой дом», посвященная спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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