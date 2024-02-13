На Свердловскую область надвигаются 40-градусные морозы

Спасатели предупреждают, что в ближайшие два дня свердловчанам придется потерпеть неудобства по пути на работу — столбик термометра опуститься до -42 градусов. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале регионального МЧС.
«Ночью и утром 15—16 февраля местами в Свердловской области ожидается понижение температуры воздуха до -42 градусов. Соблюдайте меры безопасности. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России „101“ или единому номеру вызова экстренных служб „112“», — говорится в сообщении.
Синоптик Алексей Пулин предупредил жителей региона, что 14 февраля ожидается до -30 градусов. Дневного прогрева практически не будет.
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