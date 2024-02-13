13 февраля 2024

На Свердловскую область надвигаются 40-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозы в Екатеринбурге , холода, холодная погода, морозы, мороз в городе
Особенно холодно будет ночью и утром Фото:

Спасатели предупреждают, что в ближайшие два дня свердловчанам придется потерпеть неудобства по пути на работу — столбик термометра опуститься до -42 градусов. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале регионального МЧС.

«Ночью и утром 15—16 февраля местами в Свердловской области ожидается понижение температуры воздуха до -42 градусов. Соблюдайте меры безопасности. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России „101“ или единому номеру вызова экстренных служб „112“», — говорится в сообщении.

Синоптик Алексей Пулин предупредил жителей региона, что 14 февраля ожидается до -30 градусов. Дневного прогрева практически не будет.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели предупреждают, что в ближайшие два дня свердловчанам придется потерпеть неудобства по пути на работу — столбик термометра опуститься до -42 градусов. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале регионального МЧС. «Ночью и утром 15—16 февраля местами в Свердловской области ожидается понижение температуры воздуха до -42 градусов. Соблюдайте меры безопасности. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России „101“ или единому номеру вызова экстренных служб „112“», — говорится в сообщении. Синоптик Алексей Пулин предупредил жителей региона, что 14 февраля ожидается до -30 градусов. Дневного прогрева практически не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...