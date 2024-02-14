Курганец обманул десятки людей, продавая несуществующую одежду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
Против курганца возбудили уголовное дело Фото:

Жителя Кургана будут судить за то, что он обманул 25 людей из разных регионов страны, продавая несуществующую одежду и обувь через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

«22-летний житель Кургана путем обмана похищал денежные средства у жителей различных регионов страны. Он использовал фейковый аккаунт в соцсети, где он продавал одежду и обувь, которой у него не было в наличии. Среди потерпевших — одна жительница Кургана и 24 гражданина, проживающие в других субъектах РФ», — сообщили в ведомстве. Общий ущерб составил порядка ста тысяч рублей.

Следствием установлено, что злоумышленник с ноября 2022 года по январь 2023 года размещал в социальной сети объявления о продаже одежды и обуви. Мошенник получал от граждан предоплату за товар в размере 100% и переставал выходить на связь. Для сокрытия своей личности мужчина попросил у своей знакомой доступ к ее банковской карте и мобильному приложению банка. При этом о своих преступных планах женщине не сообщал. Обвиняемый был задержан оперативниками в начала прошлого года.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Кургана будут судить за то, что он обманул 25 людей из разных регионов страны, продавая несуществующую одежду и обувь через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона. «22-летний житель Кургана путем обмана похищал денежные средства у жителей различных регионов страны. Он использовал фейковый аккаунт в соцсети, где он продавал одежду и обувь, которой у него не было в наличии. Среди потерпевших — одна жительница Кургана и 24 гражданина, проживающие в других субъектах РФ», — сообщили в ведомстве. Общий ущерб составил порядка ста тысяч рублей. Следствием установлено, что злоумышленник с ноября 2022 года по январь 2023 года размещал в социальной сети объявления о продаже одежды и обуви. Мошенник получал от граждан предоплату за товар в размере 100% и переставал выходить на связь. Для сокрытия своей личности мужчина попросил у своей знакомой доступ к ее банковской карте и мобильному приложению банка. При этом о своих преступных планах женщине не сообщал. Обвиняемый был задержан оперативниками в начала прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...