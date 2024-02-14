Курганец обманул десятки людей, продавая несуществующую одежду

14 февраля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Против курганца возбудили уголовное дело Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Кургана будут судить за то, что он обманул 25 людей из разных регионов страны, продавая несуществующую одежду и обувь через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона. «22-летний житель Кургана путем обмана похищал денежные средства у жителей различных регионов страны. Он использовал фейковый аккаунт в соцсети, где он продавал одежду и обувь, которой у него не было в наличии. Среди потерпевших — одна жительница Кургана и 24 гражданина, проживающие в других субъектах РФ», — сообщили в ведомстве. Общий ущерб составил порядка ста тысяч рублей. Следствием установлено, что злоумышленник с ноября 2022 года по январь 2023 года размещал в социальной сети объявления о продаже одежды и обуви. Мошенник получал от граждан предоплату за товар в размере 100% и переставал выходить на связь. Для сокрытия своей личности мужчина попросил у своей знакомой доступ к ее банковской карте и мобильному приложению банка. При этом о своих преступных планах женщине не сообщал. Обвиняемый был задержан оперативниками в начала прошлого года.

Жителя Кургана будут судить за то, что он обманул 25 людей из разных регионов страны, продавая несуществующую одежду и обувь через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона. «22-летний житель Кургана путем обмана похищал денежные средства у жителей различных регионов страны. Он использовал фейковый аккаунт в соцсети, где он продавал одежду и обувь, которой у него не было в наличии. Среди потерпевших — одна жительница Кургана и 24 гражданина, проживающие в других субъектах РФ», — сообщили в ведомстве. Общий ущерб составил порядка ста тысяч рублей. Следствием установлено, что злоумышленник с ноября 2022 года по январь 2023 года размещал в социальной сети объявления о продаже одежды и обуви. Мошенник получал от граждан предоплату за товар в размере 100% и переставал выходить на связь. Для сокрытия своей личности мужчина попросил у своей знакомой доступ к ее банковской карте и мобильному приложению банка. При этом о своих преступных планах женщине не сообщал. Обвиняемый был задержан оперативниками в начала прошлого года.